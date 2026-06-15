Feyenoord ingin mengungguli para pesaingnya dan memberikan janji yang menarik kepada Mika Mármol

Jika Mika Mármol memilih Feyenoord, ia tidak hanya akan melakukan debutnya di Liga Champions, tetapi juga langsung mendapatkan tempat di starting lineup. Dengan prospek tersebut, pihak Feyenoord berharap dapat mengungguli para pesaingnya.

Demikian ditulis oleh Feyenoord Transfermarkt pada Senin pagi di X. Jurnalis yang biasanya dapat diandalkan ini mengetahui bahwa klubnya memiliki pesaing dari berbagai klub luar negeri.

“Untuk merekrut Mármol, Feyenoord harus mengalahkan para pesaingnya: Deportivo de La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol, dan Celta de Vigo telah menawarkan kontrak kepada bek asal Spanyol tersebut.”

“Feyenoord tampaknya memiliki rencana terbaik: partisipasi di Liga Champions dan prospek mendapatkan tempat di starting line-up,” kata Feyenoord Transfermarkt, yang belakangan ini sering menyebarkan beritanya melalui situs web pendukung besar FR12.

Bahwa Feyenoord menawarkan posisi starter kepada Mármol bisa dibilang cukup mengejutkan, mengingat klub asal Rotterdam ini masih mencari pelatih baru.

Mármol adalah bek tengah berusia 24 tahun dari Las Palmas, yang juga bisa bermain sebagai bek kiri. Pemain asal Spanyol ini memiliki kontrak yang akan berakhir dan karenanya menjadi opsi menarik bagi direktur teknis Dévy Rigaux.

Bek yang diincar Feyenoord ini pernah menjadi bagian dari akademi muda FC Barcelona di masa mudanya dan kembali ke juara Spanyol tersebut beberapa tahun kemudian. Melalui tim B, Mármol masuk ke tim utama, di mana ia bermain selama satu menit pada musim 2021/22.