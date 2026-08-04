Feyenoord ingin memberi penghargaan kepada sensasi pramusim dengan menawarkan kontrak baru

Feyenoord telah menawarkan kontrak baru kepada Gjivai Zechiël, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Selasa pagi. Dalam analisis persiapan klub Rotterdam itu, surat kabar tersebut merangkum poin-poin plus dan minus terpenting.

Menurut AD, Feyenoord pada beberapa fase memainkan sepak bola yang enak ditonton dan rasa gusar dari musim lalu telah hilang. Selain itu, Zechiël dan Shaqueel van Persie disebut sebagai dua pemain yang paling menonjol sepanjang persiapan pramusim.

Zechiël kini tampaknya sudah mengamankan tempat di starting XI. Pelatih Giovanni van Bronckhorst sebelumnya sudah menyatakan bahwa ia melihat sang gelandang sebagai calon pemain inti. Feyenoord kini ingin mengikatnya lebih lama dan karena itu telah menawarinya perpanjangan kontrak.

Van Persie juga tampil sangat mengesankan. Penyerang muda itu mencetak gol melawan Rayo Vallecano (2-1), Club Brugge (3-1), dan Atalanta (2-1), dan tampaknya akan memainkan peran penting di tim asuhan Van Bronckhorst musim depan.

Namun, ada juga sejumlah kekhawatiran. Anis Hadj Moussa, Givairo Read, dan Ayase Ueda masih bisa hengkang pada periode transfer ini. Selain itu, AD menyebut sisi kiri sebagai area bermasalah dan skuad dengan 29 pemain, di luar pemain muda, masih terlalu besar.

Sisi kiri sudah lama menjadi perhatian di De Kuip. Igor Paixão pergi dua musim panas lalu, tetapi pengganti yang meyakinkan masih belum ditemukan. Jika Feyenoord ingin bersaing memperebutkan gelar liga, maka Dévy Rigaux harus masuk ke pasar untuk area bermasalah tersebut, kecuali Gaoussou Diarra atau Gonçalo Borges berkembang pesat.

Akibat cedera Gijs Smal dan Jordan Bos, Mika Mármol saat ini menjadi satu-satunya bek kiri yang fit, meski Van Bronckhorst pada Minggu menegaskan bahwa pemain Spanyol itu pada awalnya didatangkan sebagai bek tengah. Mats Deijl dan Tijme Wessels juga bisa digeser ke posisi itu, tetapi secara natural keduanya juga bukan bek kiri.

Sementara itu, Casper Tengstedt, Luka Ivanušec, dan Borges tampaknya telah menemui jalan buntu. Ketiganya tidak dimainkan dalam laga uji coba berdurasi 120 menit melawan Atalanta. Menurut AD, Rigaux masih punya empat pekan untuk merampingkan skuad dan mendatangkan penguatan di posisi-posisi yang diinginkan.