Joshua Kitolano pindah dari Sparta ke klub Norwegia FK Bodø/Glimt. Gelandang Sparta ini sempat diminati Feyenoord pada bursa transfer musim dingin lalu, namun ia memilih untuk kembali ke negara asalnya.

Kitolano yang berusia 24 tahun bergabung dari klub Norwegia Odds BK pada musim panas 2022 dengan biaya sekitar 600.000 euro. Kepindahan itu terbukti menjadi langkah yang tepat. Di Spangen, gelandang lincah ini berkembang menjadi pemain yang dihargai dalam skuad.

Pemain asal Norwegia ini memiliki kontrak yang akan berakhir, yang tidak akan diperpanjang pada musim panas mendatang. Akibatnya, Sparta tidak akan menerima biaya transfer. Nilai pasar Kitolano masih mencapai 2,5 juta euro.

Fakta bahwa ia kini hengkang tanpa biaya transfer, sama seperti penyerang Tobias Lauritsen, membuat pemain asal Norwegia ini sedih. "Sejujurnya, hal itu membuat saya sedikit sedih. Saya ingin membalas budi kepada Sparta. Itu selalu menjadi rencana saya," kata Kitolano.

"Tentu saja saya bisa membalasnya dengan penampilan bagus - dengan puncaknya kemenangan di kandang Feyenoord (2-4) - tapi saya sedih karena tidak bisa juga menghasilkan uang."

Mulai 1 Juli 2026, kontrak Kitolano di Bodø/Glimt secara resmi berlaku. Durasi kontraknya masih belum diketahui. Gelandang ini masih harus berangkat ke Bodø sebelum detail lebih lanjut diumumkan.

Dalam 126 pertandingan bersama klub asal Rotterdam tersebut, ia mencetak empat belas gol dan menyumbang sembilan assist. Musim ini, ia mencetak lima gol, termasuk dua gol saat bertanding tandang melawan sesama klub kota, Feyenoord.