'Feyenoord gagal mendatangkan kembali mantan pemain bintangnya akibat pemecatan Van Persie'

Lutsharel Geertruida sempat bersedia kembali ke Feyenoord, namun peluang tersebut sirna setelah Robin van Persie kehilangan jabatannya sebagai pelatih, demikian dilaporkan De Telegraaf. Bek tersebut kini telah dipanggil untuk Piala Dunia 2026 sebagai pengganti Jurriën Timber yang cedera.

Geertruida mengunjungi turnamen pemuda internasional Van Persie di Maassluis akhir pekan lalu. Setelah acara tersebut, mantan pemain Feyenoord itu berbincang panjang lebar dengan mantan penyerang tersebut, termasuk membahas masa depannya.

Menurut jurnalis Marcel van der Kraan, Geertruida saat itu memberi kesan terbuka untuk kembali ke De Kuip. Namun, syarat utamanya adalah Van Persie tetap menjadi pelatih Feyenoord musim depan.

Skenario tersebut segera sirna. Bahkan saat dalam perjalanan pulang dari turnamen, Geertruida mendapat kabar bahwa Van Persie tidak lagi terikat dengan Feyenoord, sehingga kembalinya ia langsung menjadi kurang mungkin.

Bek tersebut sedang mencari klub baru. Sunderland, yang meminjamnya dari RB Leipzig musim lalu, memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian. Menurut Voetbal International, masa depan di Leipzig juga tampaknya tidak mungkin.

Oleh karena itu, Geertruida diperkirakan akan melakukan transfer musim panas. Namun, untuk saat ini, pemain internasional Oranje tersebut lebih dulu fokus pada partisipasinya di Piala Dunia 2026.