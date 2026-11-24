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Feyenoord gagal meraih kemenangan untuk ketujuh kalinya secara beruntun pada Selasa malam. Mereka kalah 0-1 di kandang dari FC Porto asuhan Francesco Farioli dalam laga Liga Champions. Tim asal Rotterdam itu tertinggal setelah dua menit akibat gol bunuh diri Oussama Targhalline yang tidak beruntung dan tak mampu bangkit dari pukulan tersebut.

Giovanni van Bronckhorst melakukan dua perubahan besar di Feyenoord. Tjark Ernst kehilangan tempatnya sebagai starter kepada Florian Kastenmeier, sementara Nacho Ferri harus memberi tempat kepada Shaqueel van Persie. “Ini bukan hanya untuk satu pertandingan,” jelas pelatih Feyenoord itu kepada Ziggo Sport mengenai pergantian kiper tersebut .

Namun, Kastenmeier pun tak mampu mencegah Feyenoord tertinggal setelah dua menit. Oskar Pietuszewski melewati Givairo Read dengan mudah, lalu mengirim umpan silang mendatar ke arah Victor Froholdt yang menyambutnya sambil meluncur. Bola pun masuk ke gawang, meski tayangan ulang menunjukkan bahwa Targhalline tanpa sengaja memberikan sentuhan terakhir: 0-1.

Setelah itu, kedua tim bermain cukup berimbang. Luciano Valente mendapat dua peluang bagi Feyenoord, sementara Anis Hadj Moussa juga beberapa kali mengancam dari sisi kanan. Namun, penyelesaian akhir mereka kurang tajam. Di sisi lain, Santiago Gimenez pun sempat mencoba tendangan salto spektakuler, tetapi bola melintas tipis di atas gawang.

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Setelah Javi López menyia-nyiakan peluang besar lewat sundulan, Feyenoord nyaris kembali terpukul menjelang turun minum. Gimenez menyundul bola ke arah gawang dari jarak sangat dekat, tetapi Kastenmeier melakukan penyelamatan refleks yang gemilang. Aksinya langsung disambut sorak sorai di De Kuip.

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Ketegangan masih terasa selepas jeda. Feyenoord memburu gol penyama kedudukan dan semakin menekan Porto, tetapi tetap harus mewaspadai serangan balik tim tamu.

Dalam upaya mengejar gol penyama kedudukan, Gjivai Zechiël melihat tendangan bebasnya ditepis dengan baik oleh Diogo Costa. Kiper Porto itu kemudian juga menepis tembakan jarak jauh yang mengarah ke sudut atas gawang. Van Bronckhorst memasukkan Ferri dan Gonçalo Borges dengan harapan bisa menciptakan sesuatu pada menit-menit akhir.

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Feyenoord semakin dekat dan benar-benar layak mendapatkan gol penyama kedudukan. Targhalline membuat penonton di De Kuip tersentak dengan tembakan keras dari jarak jauh, tetapi bola membentur mistar setelah menyentuh ujung jari Diogo Costa. Costa juga mampu mengatasi sundulan keras Ferri, meski dengan sedikit keberuntungan. Yang terjadi kemudian sungguh tak masuk akal.

Wasit asal Bosnia, Irfan Peljto, memberikan gol kepada Feyenoord karena yakin bola hasil sundulan Ferri telah melewati garis gawang. Jam tangannya disebut menunjukkan hal itu, padahal bola sama sekali tidak masuk. Penonton di De Kuip bersorak, tetapi setengah menit kemudian VAR membatalkan gol tersebut.

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Feyenoord pun gagal mencetak gol dan kembali menelan kekalahan di Liga Champions. Tim asuhan Van Bronckhorst mengoleksi tiga poin dari lima laga dan menghadapi tugas yang nyaris mustahil untuk mencapai babak play-off Liga Champions. Sebaliknya, kemenangan ini menguntungkan Porto, yang kini mengoleksi enam poin.