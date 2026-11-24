Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Feyenoord gagal meraih kemenangan untuk ketujuh kalinya secara beruntun pada Selasa malam. Menjamu FC Porto asuhan Francesco Farioli di Liga Champions, mereka kalah 0-1. Tim asal Rotterdam itu tertinggal setelah dua menit akibat gol bunuh diri Oussama Targhalline yang kurang beruntung dan gagal bangkit dari pukulan tersebut.

Giovanni van Bronckhorst melakukan dua perubahan besar di Feyenoord. Tjark Ernst kehilangan tempatnya di susunan pemain utama kepada Florian Kastenmeier, sementara Nacho Ferri harus memberi tempat kepada Shaqueel van Persie. “Ini bukan hanya untuk satu pertandingan,” jelas pelatih Feyenoord itu kepada Ziggo Sport mengenai pergantian penjaga gawang tersebut .

Namun, Kastenmeier pun tak mampu mencegah Feyenoord tertinggal setelah dua menit. Oskar Pietuszewski melewati Givairo Read dengan mudah, lalu mengirim umpan silang mendatar ke arah Victor Froholdt yang meluncur untuk menyambut bola. Bola pun masuk ke gawang, meski tayangan ulang menunjukkan bahwa Targhalline secara tidak beruntung memberikan sentuhan terakhir: 0-1.

Setelah itu, kedua tim bermain cukup berimbang. Luciano Valente dua kali mendapat peluang bagi Feyenoord, sementara Anis Hadj Moussa juga menciptakan ancaman dari sisi kanan. Namun, ketajaman dalam penyelesaian akhir tidak terlihat. Di sisi lain, Santiago Gimenez bahkan mencoba tendangan salto yang spektakuler, tetapi bola melintas tipis di atas mistar.

Iklan Iklan

Setelah Javi López juga menyia-nyiakan peluang besar lewat sundulan, Feyenoord nyaris mendapat pukulan lain menjelang turun minum. Gimenez menyundul bola ke arah gawang dari jarak sangat dekat, tetapi Kastenmeier melakukan penyelamatan refleks yang gemilang. Aksi itu langsung disambut sorak-sorai riuh di De Kuip.

Topik Terkait

Ketegangan tetap terasa selepas jeda. Feyenoord memburu gol penyeimbang dan terus memaksa Porto mundur, tetapi mereka juga harus waspada terhadap serangan balik tim tamu.

Dalam upaya mengejar gol penyeimbang, tendangan bebas Gjivai Zechiël ditepis dengan apik oleh Diogo Costa. Penjaga gawang Porto itu kemudian juga menepis tembakan jarak jauh dari sudut atas gawang. Van Bronckhorst memasukkan Ferri dan Gonçalo Borges dengan harapan dapat mengubah keadaan pada menit-menit akhir.

Iklan

Feyenoord semakin dekat dan sangat layak mendapatkan gol penyeimbang. Targhalline membuat publik De Kuip bangkit dari tempat duduk lewat tembakan keras dari jarak jauh, tetapi ujung jari Diogo Costa membelokkan bola hingga membentur mistar. Costa juga berhasil mengatasi sundulan keras Ferri, meski dengan sedikit keberuntungan. Setelah itu, terjadilah adegan yang sulit dipercaya.

Wasit asal Bosnia, Irfan Peljto, mengesahkan gol untuk Feyenoord karena yakin bola hasil sundulan Ferri telah melewati garis gawang. Jam tangannya disebut memberikan sinyal demikian, padahal bola sama sekali tidak masuk. Publik De Kuip bersorak, tetapi setengah menit kemudian VAR membatalkan gol tersebut.

Iklan

Feyenoord pun tetap tanpa gol dan kembali menelan kekalahan di Liga Champions. Tim asuhan Van Bronckhorst mengoleksi tiga poin dari lima pertandingan dan menghadapi tugas yang nyaris mustahil untuk mencapai babak play-off kompetisi tersebut. Sebaliknya, kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Porto, yang kini mengoleksi enam poin.