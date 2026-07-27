Rumitnya transfer Givairo Read kian serius. Menurut Voetbal International, Feyenoord dan bek kanan berusia 19 tahun itu kini berseberangan secara langsung, setelah klub Rotterdam tersebut juga dengan tegas menolak tawaran ketiga dari Nottingham Forest.

Nottingham Forest mengajukan proposal ketiga yang, termasuk bonus, bisa mencapai 21 juta euro. Saat kubu Read yakin tawaran itu akan membawa Feyenoord ke meja perundingan, direktur teknik Dévy Rigaux kembali menutup pintu.

Menurut VI, itu merupakan perubahan arah yang mencolok dibandingkan kepemimpinan klub sebelumnya. Mantan direktur umum dan teknik Dennis te Kloese disebut telah memberi tahu pihak Read bahwa nilai transfer sekitar 25 juta euro akan cukup untuk membuat kepergiannya bisa dibicarakan.

Namun, kesepakatan itu gugur setelah kedatangan Rigaux. Direktur teknik yang baru itu merasa tidak terikat dengan komitmen sebelumnya dan kabarnya meminta setidaknya 30 juta euro untuk bek bertalenta tersebut, demikian menurut Algemeen Dagblad.

Hal itu menimbulkan ketidakpahaman di kubu Read, yang menilai klub menarik kembali sinyal-sinyal sebelumnya. Sang bek kanan sendiri juga terbuka untuk pindah. Premier League dianggapnya sebagai langkah berikutnya yang ideal, sementara Nottingham Forest sudah menyiapkan kontrak lima tahun untuknya.

Riwayat cedera Read juga berperan dalam pertimbangannya. Musim lalu ia absen berbulan-bulan akibat dua cedera hamstring, dan karena itu ia sadar bahwa peluang mendapatkan transfer besar tidak selalu datang kembali. Itulah sebabnya ia melihat kepindahan ke Inggris sebagai peluang yang sangat baik.

Feyenoord memandang situasi ini dengan cara yang sangat berbeda. Klub menganggap Read sebagai salah satu pilar utama untuk musim baru. Pelatih Giovanni van Bronckhorst sangat mengandalkan bek kanan tersebut dan bahkan disebut mempertimbangkan untuk menunjuknya sebagai kapten.

Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kasus ini akan berkembang lebih lanjut. Nottingham Forest harus kembali dengan tawaran yang jauh lebih baik untuk mengubah pendirian Feyenoord, sementara Read berharap klub pada akhirnya tetap memperhitungkan ekspektasi yang menurut pihaknya sebelumnya telah dibangun. Untuk sementara, pemain dan klub tampak berdiri saling berseberangan.