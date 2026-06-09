Feyenoord berhasil: pemain favorit Jan Boskamp menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029

Kelvin Neijenhuis belum menyerah pada mimpinya untuk menembus tim utama Feyenoord. Penyerang berusia 18 tahun ini akhirnya memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di De Kuip, sehingga ia terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Untuk sesaat, sepertinya Neijenhuis akan meninggalkan Feyenoord setelah lebih dari satu dekade. Pemain asal Zeeland ini bahkan dikabarkan telah berbicara dengan klub-klub Eredivisie lainnya, termasuk NEC Nijmegen.

Namun, Neijenhuis memilih untuk tetap setia pada Feyenoord. “Bagi saya, ini terasa sangat istimewa untuk memperpanjang kontrak saya di klub yang indah ini.”

“Saya sudah bermain di Feyenoord selama lebih dari sepuluh tahun dan kini benar-benar merasa sebagai bagian dari klub ini. Feyenoord berarti banyak bagi saya dan karena itu saya ingin terus berkembang di sini dalam beberapa tahun ke depan,” tutup kiper muda ini.

Boskamp

Bagi ikon klub Jan Boskamp, ini adalah kabar baik. Pemain asli Feyenoord ini menunjukkan dalam podcast Boskamp & Klein Gijp bahwa ia adalah penggemar berat Neijenhuis.

Boskamp tahun lalu tidak mengerti sama sekali dengan minat terhadap Mexx Meerdink (AZ). “Lalu saya melihat ke belakang sejenak dan berpikir bahwa kita masih punya beberapa pemain muda yang bagus. Kelvin Neijenhuis misalnya, dia berusia tujuh belas tahun.”

“Dia bisa bermain sepak bola dengan baik dan mudah mencetak gol. Dan kamu malah mengeluh bahwa kita harus mendatangkan pemain cadangan dari AZ...” Kini Neijenhuis sudah setahun lebih tua dan telah memperpanjang kontraknya dengan Feyenoord.