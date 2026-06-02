Feyenoord berduka atas kepergian pemain berbakat yang akan bergabung dengan klub papan atas Eropa

Akademi Feyenoord telah melepas talenta unggulan Damin el Fayda pada akhir pekan lalu. Bek berusia enam belas tahun ini akan pindah ke Red Bull Leipzig pada musim panas ini.

Feyenoord Youth Watcher, yang biasanya memiliki informasi yang akurat, mengucapkan selamat tinggal kepada El Fayda melalui Bluesky. “Banyak pemain yang hengkang dari Feyenoord U-16, tetapi kepergian Damin El Fayda menimbulkan banyak reaksi di antara rekan-rekan setimnya. Dia adalah sosok yang sangat dicintai di Varkenoord. Semoga sukses di Red Bull Leipzig.”

Di antaranya, Ilai Grootfaam yang baru saja debut, menyampaikan pesan melalui Instagram pada Senin. “Aku bangga padamu karena berani mengambil langkah ini. Tepat setahun yang lalu, aku menghadapi tantangan yang sama dan harus membuat pilihan sulit.”

“Energi, dedikasi, dan gairahmu di lapangan sudah menarik perhatianku sejak aku masih bermain melawanmu. Seorang kapten sepertimu sangat berharga. Aku bersyukur bisa bermain bersamamu musim ini dan berharap kamu sukses di klub barumu,” kata rekan seumuran Grootfaam.

Berbagai pemain muda Feyenoord lainnya juga mendedikasikan sebuah story untuk kepergian El Fayda. Pemain timnas U-16 Belanda ini telah bermain di Varkenoord selama bertahun-tahun.

Awal musim ini, Feyenoord sudah kehilangan talenta lain dari tim U-16 yang memilih bergabung dengan klub top Eropa. Fortunato Krediet menandatangani kontrak dengan Juventus pada akhir Januari.

Tak lama setelah transfernya, Krediet mengalami kemalangan yang cukup parah. Gelandang ini mengalami robekan pada meniskus dan ligamennya, sehingga remaja ini harus absen dalam waktu yang cukup lama.