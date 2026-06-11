Feyenoord berburu pemain di Belgia dan mendatangkan talenta muda berbakat asal Maroko ke De Kuip

Ilian Hadidi melanjutkan kariernya bersama Feyenoord. Gelandang berusia tujuh belas tahun ini bergabung secara gratis dari Standard Liège dan telah menandatangani kontrak selama tiga musim di De Kuip.

Melalui situs web klub, Hadidi menanggapi transfernya. “Setelah sepuluh tahun bermain di akademi muda Standard Luik, pindah ke Feyenoord terasa seperti langkah indah berikutnya dalam karier sepak bola saya.”

“Saya terkesan dengan fasilitas di sini dan tidak sabar untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang saya miliki,” kata talenta muda ini.

Melalui akademi muda RFC Seraing, Hadidi pindah ke Standard Liège pada tahun 2016. Di sana, gelandang ini menjalani seluruh program akademi muda.

Di Standard Luik, Hadidi dikenal sebagai salah satu talenta terbesar di akademi pemuda. Ia adalah pemain timnas U-17 Maroko, yang baru-baru ini berpartisipasi di Piala Afrika.

FR12 sebelumnya melaporkan bahwa Feyenoord berhasil merekrut Hadidi. Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Monaco, Club Brugge, dan Manchester City juga disebut-sebut sebagai klub yang memantau situasinya dengan cermat.