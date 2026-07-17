Feyenoord akhirnya mencapai kesepakatan terkait transfer senilai lima juta euro

Feyenoord dan FC Porto telah mencapai kesepakatan terkait In-beom Hwang, demikian dilaporkan media Portugal O Jogo. Transfer ini bernilai lima juta euro.

Hwang, yang masih terikat kontrak di Rotterdam-Zuid hingga pertengahan 2028, tidak akan menyelesaikan sisa kontraknya. Pemain asal Korea Selatan ini akan menandatangani kontrak di Portugal hingga pertengahan 2029, dengan opsi perpanjangan hingga pertengahan 2030.

Minggu ini, Hwang akan tiba di Porto untuk menjalani pemeriksaan medis, setelah itu kontrak dapat ditandatangani. Sementara itu, kedua klub sedang menyelesaikan detail-detail terakhir.

Hwang telah bermain untuk Feyenoord sejak musim panas 2024. Pemain yang telah 76 kali membela tim nasional Korea Selatan ini didatangkan dari Rode Ster FC dengan biaya tujuh juta euro.

Selama di Feyenoord, ia tampil sebanyak 54 kali. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan delapan assist.

Beberapa minggu lalu, Hwang kembali tampil mengesankan di Piala Dunia. Dalam pertandingan melawan Republik Ceko, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist.