Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Feyenoord v VfL Wolfsburg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Feyenoord akhirnya mencapai kesepakatan terkait transfer senilai lima juta euro

Transfers
Feyenoord

Feyenoord dan FC Porto telah mencapai kesepakatan terkait In-beom Hwang, demikian dilaporkan media Portugal O Jogo. Transfer ini bernilai lima juta euro.

Hwang, yang masih terikat kontrak di Rotterdam-Zuid hingga pertengahan 2028, tidak akan menyelesaikan sisa kontraknya. Pemain asal Korea Selatan ini akan menandatangani kontrak di Portugal hingga pertengahan 2029, dengan opsi perpanjangan hingga pertengahan 2030.

Minggu ini, Hwang akan tiba di Porto untuk menjalani pemeriksaan medis, setelah itu kontrak dapat ditandatangani. Sementara itu, kedua klub sedang menyelesaikan detail-detail terakhir.

Hwang telah bermain untuk Feyenoord sejak musim panas 2024. Pemain yang telah 76 kali membela tim nasional Korea Selatan ini didatangkan dari Rode Ster FC dengan biaya tujuh juta euro.

Selama di Feyenoord, ia tampil sebanyak 54 kali. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan delapan assist.

Club Friendlies
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Beberapa minggu lalu, Hwang kembali tampil mengesankan di Piala Dunia. Dalam pertandingan melawan Republik Ceko, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google