Feyenoord akhirnya memutuskan untuk memilih pelatih asal Belanda dan memulai pembicaraan

Sipke Hulshoff dianggap sebagai kandidat serius untuk menjadi pelatih kepala baru Feyenoord, demikian yang diungkapkan Feyenoord kepada Transfermarkt. Klub asal Rotterdam ini sedang melakukan pembicaraan dengan pria asal Friesland berusia 51 tahun tersebut, yang sangat dihargai oleh jajaran manajemen klub.

Feyenoord melihat Hulshoff sebagai pelatih yang dapat melanjutkan arah yang telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut orang dalam, visi dan cara kerjanya sangat sesuai dengan periode sukses yang dialami klub di bawah Arne Slot.

Selain itu, pelatih ini sangat mengenal De Kuip. Antara tahun 2022 dan 2024, ia menjadi bagian dari staf teknis Feyenoord sebagai asisten Slot.

Pada periode tersebut, klub meraih kesuksesan besar. Feyenoord merebut gelar juara liga dan kembali menempatkan diri dengan tegas di papan atas Belanda, di mana Hulshoff memberikan kontribusi penting dalam hal taktik.

Setelah meninggalkan Rotterdam, Hulshoff pindah ke Liverpool bersama Slot. Di sana, ia bekerja selama dua musim sebagai asisten pelatih dan memperoleh pengalaman di level tertinggi sepak bola internasional.

Di luar sepak bola klub, Hulshoff juga telah mengumpulkan pengalaman. Antara Januari 2023 dan Mei 2024, ia menjadi asisten pelatih kepala Ronald Koeman di tim nasional Belanda.

Sebelumnya, Hulshoff pernah bekerja di FC Volendam, SC Cambuur, dan berbagai akademi sepak bola. Setelah menjabat sebagai pelatih kepala sementara di Cambuur, kini tantangan terbesar dalam kariernya mungkin menanti: kembali ke Feyenoord sebagai pelatih kepala.