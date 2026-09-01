Feyenoord akhirnya benar-benar terbebas dari rekrutan gagal senilai 8 juta euro

Feyenoord dan Luka Ivanusec mengakhiri kerja sama atas kesepakatan bersama, demikian diumumkan klub Rotterdam itu pada Selasa. Akhir pekan lalu sudah menjadi jelas bahwa pemain yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di De Kuip itu berada di ambang kepergian.

Manajemen klub menyampaikan pernyataan di situs resmi klub. ''Feyenoord telah mengakhiri kontrak Luka Ivanusec atas kesepakatan bersama. Dengan demikian, klub memberikan kebebasan kepada penyerang berusia 27 tahun itu untuk mencari klub baru yang memberinya prospek waktu bermain lebih besar.''

Ivanusec direkrut pada 2023 dengan nilai hampir delapan juta euro dari Dinamo Zagreb. Pemain Kroasia itu sempat menikmati awal yang kuat di Rotterdam, tetapi merosot jauh dalam urutan pilihan, antara lain karena cedera.

Feyenoord memutuskan pada 2025 untuk meminjamkan Ivanusec ke klub Yunani, PAOK Saloniki. Setelah musim berakhir, PAOK memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian yang telah disepakati dengan Feyenoord.

Sekembalinya ke Belanda, dengan cepat menjadi jelas bahwa winger tersebut tidak memiliki prospek masa depan di Feyenoord. Dalam pekan-pekan pertama musim ini, Giovanni van Bronckhorst tidak menggunakan jasanya.

Ivanusec total mencatatkan 55 pertandingan dengan seragam Feyenoord. Dalam rangkaian itu, winger yang akan hengkang tersebut membukukan empat gol dan tujuh assist.

Tampaknya Ivanusec akan kembali ke Dinamo Zagreb. Jika semua formalitas telah diselesaikan, ia akan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan klub lamanya.