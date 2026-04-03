Feyenoord akan melakukan tur ke Meksiko? 'Para pemain internasional mahal ini juga menjadi incaran'

Feyenoord sedang menjajaki pasar Meksiko, demikian yang terungkap dari pemberitaan di negara tersebut dalam beberapa hari terakhir. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa direktur utama Dennis te Kloese akan kembali memegang kendali dalam hal perekrutan pemain untuk klub asal Rotterdam tersebut pada musim panas mendatang.

Sebelumnya telah terungkap bahwa Raúl Rangel, kiper Chivas dan tim nasional Meksiko, masuk dalam radar sebagai kiper utama baru Feyenoord.

Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul), dan Ozziel Herrera (Tigres) juga telah diamati secara mendalam oleh tim pemandu bakat Feyenoord dalam beberapa waktu terakhir, demikian kabar yang beredar. Pada pandangan pertama, para pemain ini tergolong cukup mahal.

Mora, yang telah lima kali membela timnas, adalah gelandang berusia 17 tahun yang meskipun usianya masih muda, telah bermain dalam 49 pertandingan resmi untuk Club Tijuana. Belakangan ini, namanya juga dikaitkan dengan klub-klub besar Spanyol seperti FC Barcelona dan Real Madrid.

Lira adalah gelandang bertahan berusia 25 tahun yang telah mencatatkan 22 penampilan internasional untuk Meksiko. Herrera adalah pemain sayap berusia 24 tahun yang telah tampil dalam tujuh pertandingan internasional.

Te Kloese pernah bekerja selama bertahun-tahun di Meksiko, antara lain di Chivas dan Tigres, dan juga aktif di Asosiasi Sepak Bola Meksiko.

Hal ini memberikan jaringan yang luas bagi pejabat asal Belanda tersebut, yang telah ia manfaatkan beberapa kali untuk Feyenoord dalam beberapa tahun terakhir, dengan hasil yang bervariasi.