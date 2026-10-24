Festival SenengSoccer: Asah bakat dan tumbuhkan kecintaan terhadap sepakbola putri

Sebanyak 68 siswi dari 12 sekolah dasar dan MI di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya ambil bagian dalam Festival SenengSoccer yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (24/10). Festival ini merupakan satu mata kegiatan dari rangkaian MilkLife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026-2027 yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife.

Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation, Satia Chandra Wiguna, mengatakan pengenalan sepak bola sejak usia dini melalui Festival Senengsoccer menjadi langkah awal untuk mengasah bakat dan menumbuhkan kecintaan para peserta terhadap sepak bola putri. Dengan memberikan pengalaman bermain yang positif, para peserta diharapkan semakin berani mencoba, menikmati proses belajar, serta membangun interaksi dan kebersamaan dengan teman-teman seusianya.

Menurut Chandra, Festival SenengSoccer tidak hanya menjadi ajang bagi para siswi untuk mengenal sepak bola, tetapi juga membuka kesempatan bagi sekolah untuk mengidentifikasi potensi pemain sejak usia dini. Menurutnya, peran sekolah menjadi penting dalam melanjutkan proses tersebut melalui pembentukan tim dan latihan yang terarah serta konsisten. Potensi yang teridentifikasi selama festival diharapkan dapat dikembangkan menjadi kemampuan bermain yang lebih baik melalui proses latihan dan pembinaan secara berkelanjutan.

“Kami ingin Festival SenengSoccer menjadi pintu masuk bagi para siswi untuk mengenal dan menikmati sepak bola sejak dini. Melalui berbagai aktivitas di lapangan, mereka bisa belajar keterampilan dasar sekaligus menunjukkan minat dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, sekolah dapat mengambil peran dalam mengembangkan potensi tersebut melalui latihan rutin dan pembentukan tim sepak bola putri. Dengan begitu, pengalaman yang didapatkan dalam festival ini bisa menjadi awal dari proses pembinaan yang berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan siswi untuk berpartisipasi dalam kompetisi KU 10 MilkLife Soccer Challenge,” ujar Chandra.

Festival SenengSoccer menguji sejumlah ketangkasan peserta dengan melewati beberapa rintangan seperti dribbling, passing & control, 1on1, throw-in, shoot on target, hingga penalty shoot. Saat aba-aba diberikan, peserta berlari zig-zag melewati rintangan, kemudian dilanjutkan peserta melakukan lemparan ke dalam dengan mengarahkan bola pada sasaran. Pada tahap berikutnya, peserta menggiring bola melewati lintasan berkelok sebelum melepaskan tendangan ke gawang.

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Tantangan berlanjut dengan melompat menggunakan kedua kaki secara bersamaan melewati rintangan, lalu melakukan tembakan hingga bola bersarang di gawang. Setelah menuntaskan seluruh rangkaian, peserta harus berlari sprint menuju tombol penghenti timer. Catatan waktu menjadi tolok ukur untuk menentukan peserta yang paling cepat menyelesaikan semua tantangan, sekaligus memberikan pengalaman bermain sepak bola yang menyenangkan bagi siswi sejak usia dini.

Naufalyn Fikria Rabbani menjadi peserta tercepat usai menyelesaikan semua rintangan tersebut. Peserta dari SDN Cipulir 03 itu mencatatkan waktu 35.52 detik, unggul dari Hawra Gumaisha Ardifa (SDN Jatinegara 10 Pagi) dengan torehan waktu 41, 76 detik yang berada di posisi kedua. Sedangkan Shanum Zalika Khattab dari SDN Duren Sawit 01 menempati peringkat ketiga dengan waktu 42,90 detik.

Naufalyn mengaku senang bisa mengikuti Festival SenengSoccer ini. Kegiatan tersebut memberinya kesempatan untuk mempelajari berbagai teknik dasar sepak bola, menambah pengalaman, sekaligus mengasah keterampilannya dalam mengolah si kulit bundar. Melalui festival ini, siswi berusia tujuh tahun itu juga semakin termotivasi untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuannya agar bisa menjadi pemain sepak bola yang lebih baik.

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“Saya belajar banyak lewat SenengSoccer ini, misalnya dari mengoper bola, menggiring bola, dan menendang ke gawang. Saya ingin terus berlatih supaya bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat,” ucap Naufalyn.

Pelatih SDN Cipulir 03, Muhammad Soleh, mengungkapkan bahwa potensi Naufalyn terus berkembang berkat konsistensinya mengikuti latihan. Selama ini, latihan sepak bola di sekolah tersebut dilakukan di area lantai sekolah dengan frekuensi dua hingga tiga kali dalam sepekan. Menurut Soleh, tingginya antusiasme siswi terhadap sepak bola menjadi modal penting untuk membangun pembinaan sejak usia dini. Soleh menilai, SDN Cipulir 03 memiliki potensi besar untuk mengembangkan minat terhadap sepak bola, khusunya sepak bola putri. Ketertarikan tersebut tidak hanya terlihat saat kegiatan di sekolah, tetapi juga dalam keseharian mereka.

Menurut Soleh, kemampuan dasar yang dimiliki Naufalyn yang juga berpartisipasi dalam kompetisi KU 10 MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Jaya Seri 1 musim 2026–2027 menjadi bekal untuk terus berkembang melalui latihan yang konsisten. “Menurut saya, Naufalyn memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain sepak bola yang lebih baik pada masa mendatang. Kemampuan dasar seperti dribbling, heading, dan menendang bola ke arah gawang sudah cukup baik. Kemampuan tersebut perlu terus diasah melalui latihan rutin agar ia dapat meningkatkan kualitas permainannya dan nantinya siap bersaing di kelompok usia yang lebih tinggi, termasuk KU-12,” ujarnya.

Milklife Soccer Challenge Jakarta Jaya Seri 1 2026-2027 diikuti sebanyak 1600 siswi dari 112 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, mereka bertanding dalam kompetisi 7 vs 7 dan terbagi menjadi 32 tim dari Kategori Usia (KU) 10 dan 111 tim dari KU 12. Pertandingan MilkLife Soccer Challenge - Jakarta Jaya Seri 1 2026-2027 akan berlanjut ke babak semifinal dan final untuk KU 10 dan KU 12 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada Minggu (25/10).

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Daftar pemenang Festival SenengSoccer

Juara 1: Naufalyn Fikria Rabbani - SDN Cipulir 03

Juara 2: Hawra Gumaisha Ardifa - SDN Jatinegara 10 Pagi

Juara 3: Shanum Zalika Khattab - SDN Duren Sawit 01