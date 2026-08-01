Paris Saint-Germain kian dekat untuk mewujudkan salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas, setelah bintang Spanyol Ferran Torres, penyerang Barcelona, menunjukkan keinginannya untuk bergabung ke sang juara Eropa, sebuah langkah yang bakal membuka jalan bagi dimulainya negosiasi resmi antara kedua klub.

Menurut laporan jaringan media Prancis "Foot Mercato" pada hari Sabtu ini, Torres telah memberi tahu orang-orang terdekatnya mengenai keinginannya untuk mengenakan seragam Paris Saint-Germain, dan juga telah memberi tahu sejumlah rekan setimnya di ruang ganti Barcelona tentang keputusannya. Hal ini mendorong manajemen klub Katalan itu untuk mengubah sikap mereka, dan menunjukkan kesiapan mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk.

Media itu menambahkan bahwa negosiasi yang dinanti akan mempertemukan para petinggi Barcelona dan Paris Saint-Germain pada awal pekan depan, dalam upaya mencapai formula yang tepat untuk merampungkan transfer tersebut, meskipun sejauh ini belum ada kesepakatan final antara kedua klub.

Sebelumnya, surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa Paris Saint-Germain telah menjelaskan kepada pemain itu bahwa mereka siap memperbaiki tawaran apa pun untuk perpanjangan kontrak yang mungkin diajukan Barcelona, dan klub Prancis itu pun yakin dengan kemampuan mereka untuk meyakinkan pemain tersebut agar bergabung ke skuad mereka.

Paris Saint-Germain tengah mencari penyerang baru untuk menggantikan kepergian pemain Portugal Gonçalo Ramos, dan Ferran Torres menjadi salah satu nama utama yang ditempatkan pelatih Luis Enrique di puncak prioritasnya, mengingat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang, baik sebagai penyerang tengah maupun di kedua sisi lapangan.

Ketertarikan klub Paris kepada pemain Spanyol itu datang setelah musim terbaiknya bersama Barcelona, di mana ia mencetak 16 gol dan memberikan dua assist dalam 33 pertandingan di Liga Spanyol, serta memainkan peran menonjol dalam keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, dengan mencetak gol kemenangan di partai final melawan Argentina.

Luis Enrique menilai pemain berusia 25 tahun itu merupakan tambahan ideal bagi sistem serangannya, berkat fleksibilitas taktisnya dan kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi, sebuah keunggulan yang menjadikannya salah satu opsi utama yang dibahas di dalam klub Prancis tersebut.

Jika transfer ini rampung, Ferran Torres akan menjadi pemain kedua yang pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain dalam kurun enam bulan, setelah talenta muda Dro Fernández, sementara Ousmane Dembélé telah lebih dulu bergabung dengan tim Paris tersebut 3 musim lalu.