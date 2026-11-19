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Paris Saint-Germain membantah keras laporan yang menyebut mereka siap menjual Ferran Torres ke Atletico Madrid pada bursa transfer Januari. Penyerang asal Spanyol itu tengah kesulitan menemukan performa terbaiknya, sementara laporan yang saling bertentangan mengenai masa depannya memicu perdebatan sengit di ibu kota Prancis.

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Torres diterpa rumor hengkang lebih awal

Torres datang dengan ambisi besar dan nilai transfer mencapai €50 juta , tetapi kabarnya belum sepenuhnya meyakinkan jajaran petinggi PSG. Mantan penyerang Barcelona itu telah mencetak tujuh gol sejak bergabung dengan klub. Namun, ia sama sekali belum mencetak gol lagi sejak 20 September.

Puasa gol yang berkepanjangan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses adaptasi dan tempatnya dalam skuad untuk jangka panjang. El Nacional menyebut kepergiannya lebih awal kini menjadi kemungkinan nyata.

Laporan yang saling bertentangan muncul dari Spanyol

Menurut laporan yang sama, PSG terbuka untuk melepas Torres pada Januari. Laporan itu menyebut Atletico sangat berminat dan pembicaraan awal telah berlangsung.

Namun, klaim tersebut langsung mendapat bantahan. PSG Inside Actus sepenuhnya menepis laporan dari Spanyol itu. Dua versi yang saling bertentangan ini membuat masa depan Torres dalam waktu dekat masih menjadi tanda tanya. Penasihat olahraga Luis Campos kabarnya menolak menjual sang pemain dengan harga yang jauh lebih rendah demi melindungi investasi besar klub.

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Penurunan performa menambah tekanan di Paris

Torehan tujuh gol menunjukkan Torres tidak sepenuhnya gagal pada awal kiprahnya di Paris, tetapi puasa gol belakangan ini jelas mengkhawatirkan. Selain itu, persaingan untuk mengisi posisi lini serang PSG tetap sangat ketat. Periode panjang tanpa gol bisa segera menjadi masalah bagi penyerang mana pun yang ingin mengamankan tempat sebagai starter reguler.

Torres harus segera kembali tajam untuk mempertahankan kepercayaan pelatihnya dan membuktikan bahwa nilai transfernya yang sangat besar sepadan. Klub kemungkinan akan memberinya lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan taktis mereka yang ketat.

Waktu Torres kian menipis

Jika performanya tidak segera membaik, jajaran petinggi PSG akan menghadapi keputusan sulit. Menyeimbangkan nilai pasar sang pemain dengan harapan klub dari sisi keuangan dan olahraga bisa menjadikan persoalan ini sangat sensitif. Untuk saat ini, kemungkinan kepindahan ke Atletico pada bursa transfer musim dingin masih menjadi rumor yang diperdebatkan.