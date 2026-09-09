Pemain internasional Spanyol, Ferran Torres, tampil gemilang dan membawa Paris Saint-Germain memulai Liga Champions dengan langkah yang kuat, setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan besar atas klub Slovakia, Slovan Bratislava (6-1), pada Rabu malam, di pekan pertama kompetisi antarbenua tersebut.

Dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan, Torres mengungkapkan kebahagiaannya yang besar bersama klub Prancis itu, yang ia gabungi setelah datang dari Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu.

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Torres berkata: "Saya merasa bahagia di sini! Ketika Anda bahagia, Anda menampilkan level terbaik Anda. Saya sangat bahagia di Paris Saint-Germain."

Penyerang Spanyol itu juga menjawab pertanyaan tentang sejauh mana Barcelona mampu bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dengan mengatakan: "Ya, Barcelona adalah salah satu tim kandidat untuk memenangkan gelar. Real Madrid juga menjadi pesaing, begitu pula Bayern Munich, dan kami juga. Ini akan menjadi persaingan yang besar."

Ini merupakan hat-trick pertama Ferran Torres sepanjang kariernya di Liga Champions, dan itu terjadi pada pertandingan pertamanya bersama Paris Saint-Germain di turnamen tersebut. Sesuatu yang tidak mampu ia lakukan dalam 50 pertandingan yang telah ia jalani sebelumnya di Liga Champions: 9 bersama Valencia, 7 bersama Manchester City, dan 34 dengan seragam Barcelona.

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