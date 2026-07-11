Ferran Torres memberi lampu hijau dan tampaknya akan meninggalkan FC Barcelona

Ferran Torres ingin hengkang dari FC Barcelona ke Paris Saint-Germain, demikian dilaporkan jurnalis Luca Bendoni dari Sky Italia. Kontrak pemain sayap berusia 26 tahun itu akan berakhir tahun depan.

Dengan perkembangan ini, tampaknya Torres tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Barcelona.

Barça sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Ia akan menggantikan Torres.

PSG harus membayar biaya transfer untuk Torres. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 50 juta euro. Mungkin saja Barcelona bisa mendapatkan lebih dari itu.

Barcelona membawa Torres kembali ke Spanyol pada tahun 2022. Klub raksasa Catalan tersebut membayar sekitar 55 juta euro kepada Manchester City.

Torres tampaknya akan mengakhiri kariernya dengan 207 pertandingan resmi bersama Barcelona. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 65 gol dan 23 assist.

Saat ini, Torres sedang bertanding bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia. Pemain yang telah 63 kali membela timnas ini berharap kedua klub dapat mencapai kesepakatan setelah turnamen tersebut.