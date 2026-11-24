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Penyerang Paris Saint-Germain Ferran Torres membeli kantor pusat mantan klubnya, Valencia. Pemain timnas Spanyol itu dilaporkan mengeluarkan sekitar €7 juta untuk properti tersebut dan kini menjadi pemilik gedung yang ditempati klub tempat ia memulai karier profesionalnya.

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Investasi besar di jantung kota Valencia

Ferran Torres, jebolan akademi Valencia, telah merampungkan pembelian gedung yang saat ini menampung kantor administrasi klub tersebut. Properti yang terletak tepat di samping stadion Mestalla itu terdiri dari lantai dasar dan lima lantai tambahan. Dengan luas total sekitar 5.000 meter persegi, gedung ini menjadi tambahan bernilai besar bagi portofolio bisnis sang pemain di kota tersebut.

Kesepakatan ini pertama kali dilaporkan oleh Valencia Plaza dan kemudian dikonfirmasi oleh AS. Transaksi ini menunjukkan bahwa bintang PSG tersebut tetap memiliki ikatan dengan kota kelahirannya, meski karier bermainnya telah membawanya ke Manchester City, Barcelona, dan kini ibu kota Prancis . Dengan mengeluarkan €7 juta untuk lokasi ini, Torres menempatkan diri di tengah rencana penataan ulang kawasan perkotaan tersebut. Investasi itu juga menunjukkan perhatiannya terhadap pertumbuhan finansial jangka panjang di luar sepakbola.

Gedung tersebut menjadi pusat kegiatan operasional harian Valencia, tetapi statusnya sebagai kantor pusat klub kini bersifat sementara setelah pergantian kepemilikan ini. Meski Torres telah menjadi pemilik baru, Valencia tidak akan segera meninggalkan gedung tersebut. Situasi ini membuat salah satu lulusan tersukses akademi klub itu kini menjadi pemilik gedung yang disewa Valencia, sekaligus menerima uang sewa dari klub yang memberinya awal karier di sepakbola profesional.

Rencana pindah ke Nou Mestalla

Penjualan properti ini berkaitan langsung dengan proyek stadion Valencia yang telah berlangsung lama. Seiring pembangunan Nou Mestalla berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, klub bersiap pindah ke markas barunya mulai musim depan. Perpindahan itu mencakup penyatuan seluruh fungsi administrasi di kompleks stadion baru, sehingga gedung kantor lama tidak lagi dibutuhkan dalam jangka panjang. Karena itu, klub memasarkannya untuk menghimpun dana.

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Hingga stadion baru selesai sepenuhnya dan siap ditempati, Valencia akan tetap menggunakan gedung tersebut sebagai penyewa. Dengan begitu, kegiatan operasional klub dapat berlanjut tanpa gangguan selama tahap akhir pembangunan stadion. Bagi Valencia, penjualan aset sekarang memberikan dana tunai segera. Bagi Torres, pembelian itu memberinya properti di lokasi strategis dalam kawasan yang diperkirakan akan mengalami perubahan besar setelah stadion lama pada akhirnya dibongkar.

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Membangun portofolio properti di Valencia

Pembelian terbaru ini bukan langkah pertama penyerang berusia 26 tahun tersebut di pasar properti Valencia. Torres sudah memiliki properti besar lain di sekitar Mestalla, yang menampung sekitar 50 kantor terpisah. Ia jelas memandang kawasan itu memiliki potensi besar untuk kenaikan nilai di masa depan. Nilai strategis investasi tersebut terkait dengan masa depan lahan stadion saat ini, yang direncanakan mengalami perombakan menyeluruh setelah tim pindah ke lokasi baru di kota tersebut.

Menurut rencana saat ini, lahan yang ditempati Mestalla kelak akan dikosongkan untuk pembangunan kawasan hunian yang terdiri dari sekitar 500 rumah baru. Perubahan dari kawasan stadion menjadi pusat hunian dan komersial itu diperkirakan akan mendorong kenaikan nilai properti secara signifikan. Sementara Torres telah mengamankan properti terbarunya, Valencia masih aktif mencari pembeli untuk lahan stadion utama yang diperkirakan bernilai hampir €150 juta.

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Tambahan dana untuk memperkuat tim pada Januari

Hasil penjualan sebesar €7 juta ini akan langsung masuk ke kas Valencia dan memberi klub tambahan keleluasaan finansial yang sangat dibutuhkan. Dalam jangka pendek, dana tersebut diperkirakan berperan penting pada bursa transfer musim dingin mendatang. Manajemen klub telah mengidentifikasi sejumlah posisi penting yang perlu diperkuat agar tetap kompetitif di La Liga, dan dana dari kesepakatan dengan Torres menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengejar pemain incaran pada Januari.

Bagi Torres, langkah ini semakin memperkuat reputasinya sebagai investor yang cermat. Meski fokus utamanya tetap meraih gelar bersama PSG dan timnas Spanyol, kegiatan bisnisnya di Valencia memastikan ia akan tetap menjadi sosok penting di kota itu selama beberapa dekade mendatang.