Kepindahan Ferran Torres dari Barcelona selangkah lagi jadi kenyataan. Penyerang berusia 26 tahun itu telah mencapai kesepakatan personal dengan Paris Saint-Germain terkait transfer, lapor Florian Plettenberg dari Sky Deutschland.

“Ferran Torres telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain,” tulis Plettenberg. “Ini memang sudah menjadi rencana selama beberapa hari. PSG dan Barcelona kini telah memulai pembicaraan.”

Pekan lalu, pakar bursa transfer Matteo Moretto lebih dulu melaporkan bahwa pemain Spanyol itu terbuka untuk bergabung dengan PSG. Barcelona juga tampaknya tidak berniat mempertahankan Ferran dengan segala cara, yang mempermudah transfer ini.

PSG sudah cukup lama memburu Ferran, setelah negosiasi soal perpanjangan kontraknya di Barcelona yang masih berlaku hingga pertengahan 2027 kabarnya “benar-benar menemui jalan buntu”. Pada pertengahan Juli, Sky Italia juga sudah mengungkap bahwa klub Prancis itu ingin berbisnis dengan Barcelona.

Barcelona, meski kontrak Ferran hanya tersisa satu tahun, ingin memanfaatkan status baru sang penyerang. Berkat gol kerasnya pada babak perpanjangan waktu, ia membawa Spanyol mengalahkan Argentina dan meraih gelar juara dunia (1-0).

PSG bisa memanfaatkan suntikan darah segar di lini depan setelah kepergian Gonçalo Ramos (AC Milan) dan Lee Kang-in (Atlético Madrid). Selain itu, Bradley Barcola hampir pasti akan hengkang, sementara masa depan Ibrahim Mbaye masih menjadi tanda tanya.

Selain Torres, klub ibu kota Prancis itu juga sangat ingin memperkuat tim dengan bintang Ajax, Mika Godts. Winger kiri itu terbuka untuk langkah tersebut dan telah mencapai kesepakatan personal. Kini, PSG masih harus mencapai kesepakatan dengan Ajax.