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Tawaran untuk merekrut Fermin Lopez, gelandang Barcelona, semakin bertambah seiring perkembangan besar yang ditunjukkan pada level teknisnya, serta penampilan mengilap yang mencolok dalam beberapa pertandingan terakhir, setelah penampilan dan gol-golnya menarik perhatian banyak klub di berbagai penjuru dunia, hingga menjadikan laganya menghadapi Atletico Madrid sebagai titik awal baru dalam perburuan untuk merekrutnya.

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Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona dalam beberapa hari terakhir telah menerima hingga empat tawaran dari klub-klub di Liga Primer Inggris, dengan nilai finansial yang melampaui tawaran-tawaran yang diterima klub Katalan tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Saat itu, Chelsea telah mengajukan tawaran senilai 70 juta euro untuk merekrut sang pemain, tetapi Barcelona dan direktur olahraga Deco tidak repot-repot menanggapi tawaran tersebut, setelah menilai bahwa nominal yang ditawarkan sama sekali tidak sepadan dengan nilai sang pemain.

Namun, situasinya berubah secara mencolok, karena surat kabar tersebut mengetahui bahwa Barcelona telah menerima tawaran yang nilainya mencapai 100 juta euro untuk merekrut gelandang itu, yang diajukan oleh empat klub Inggris terkemuka.

Chelsea dan Manchester United berada di barisan terdepan klub-klub yang paling berminat merekrut Fermin Lopez, sementara dua klub lainnya juga menyatakan keinginan mereka untuk membawa sang pemain ke Liga Primer Inggris.

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Sebaliknya, Barcelona memiliki poin kekuatan penting dalam urusan ini, yakni keteguhan Fermin Lopez pada keinginannya untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan dengan seragam klub Katalan tersebut, karena sang pemain mengabaikan seluruh upaya untuk menariknya, berapa pun nilai tawarannya atau setinggi apa pun status klub yang mengajukannya.

Manajemen Barcelona pun menyadari besarnya perkembangan teknis yang telah dicapai pemain binaan La Masia itu, karena itu mereka bersiap untuk kembali duduk bersama perwakilannya pada periode mendatang guna memperbarui kontraknya sesuai dengan statusnya saat ini di dalam tim.

Meski Fermin menandatangani kontraknya saat ini pada Januari 2026, yang mencakup klausul pelepasan senilai 500 juta euro, dengan masa berlaku hingga tahun 2031, kontrak tersebut kini sudah usang dibandingkan dengan lompatan besar yang telah diraih gelandang itu di level olahraga.