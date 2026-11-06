Jelang laga puncak yang dinanti melawan Atletico Madrid, gelandang andalan Barcelona Fermin Lopez menyampaikan pesan tegas tanpa basa-basi: Atletico menimbulkan kerugian besar bagi kami, dan kini kami harus mengendalikan detail-detail terkecil, bermain dengan gaya kami sendiri, serta menang di sana untuk mengakhiri musim di puncak klasemen.

Fermin Lopez (23 tahun) mencapai laga ke-150 bersama Barcelona pada hari Selasa lalu melawan Aston Villa (3-0) di Liga Champions Eropa, salah satu momen terpenting di musim ini, dan kini tibalah saatnya menghadapi Atletico Madrid, dalam upaya membalas dendam atas musim lalu. Laga ini akan menjadi pertandingannya yang ke-100 di Liga Spanyol.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo", yang akan dipublikasikan secara lengkap pada hari Sabtu dalam versi digital dan cetaknya, pemain Stadion Campillo itu beserta rekan-rekannya begitu merindukan pembalasan.

Bukan Pertandingan Biasa

Ketika ditanya tentang laga hari Minggu melawan Atletico Madrid, yang menyingkirkan mereka dari Copa del Rey tahun lalu dengan keunggulan 4-0 di babak pertama, lalu dari Liga Champions Eropa, dan apakah mereka benar-benar menantikan pertandingan ini, Fermin berkata: "Kami tidak terlalu bersemangat. Pada akhirnya, ini hanyalah pertandingan lain, tetapi kami tahu bahwa ini penting, karena mereka memberi kami kekalahan musim lalu, dan menyingkirkan kami dua kali."

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Ia menambahkan: "Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang hebat, dan akan membuat pertandingan sangat sulit bagi kami. Kami harus mengendalikan seluruh detail, bermain dengan gaya khas kami, dan semoga kami menang di sana, karena kemenangan ini akan sangat penting agar kami lolos ke posisi pertama."

Pelajaran dari Musim Lalu

Mengenai pelajaran yang dipetik, dan apakah mereka telah meninjau momen-momen ketika Atletico berkali-kali mampu menembus pertahanan mereka, ia menegaskan: "Setiap tim memiliki gayanya sendiri, dan tahun lalu mereka mampu memahami gaya kami sampai batas tertentu dan menimbulkan kerugian besar bagi kami."

Ia menyoroti: "Saya rasa kami menampilkan performa yang baik tahun ini, terutama di pertandingan terakhir (Aston Villa), di mana pertahanan kami sangat baik. Ini adalah hal-hal yang bisa kami tingkatkan, tetapi kami mungkin tidak dalam kondisi terbaik dan itu akan memengaruhi kami. Meski demikian, kami berusaha mengendalikan sebisa mungkin, baik tekanan para penyerang maupun para bek, dan kami berjuang keras untuk mengendalikan segala sesuatu yang diminta pelatih dari kami guna meminimalkan kekuatan mereka dan bermain dengan gaya kami sendiri."

Kenangan Bibir Robek

Dalam kunjungan terakhirnya ke Stadion Metropolitano, Fermin meninggalkan lapangan dengan bibir robek dan tidak mampu menyelesaikan pertandingan. Ketika ditanya apakah itu salah satu momen tersulit dalam perjalanan kariernya bersama Barcelona, terlebih karena ia nyaris mencapai semifinal Liga Champions Eropa namun kemudian terpaksa keluar, ia menjawab: "Ya, selain laga Inter, pertandingan ini juga sulit, antara rasa sakit akibat cedera yang memerlukan jahitan dan sangat menyakitkan, terutama karena kami tersingkir dari turnamen."

Ia melanjutkan: "Yang paling menyakitkan bagi saya adalah itu, dan memikirkan bahwa seandainya bola itu masuk ke gawang (tembakanmu ke arah Musso yang mengenainya), mungkin pertandingan akan berbeda. Kamu mulai memikirkan banyak hal, itu bukan momen yang baik, tetapi kamu belajar dari segala sesuatu."