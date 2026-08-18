Fermin Lopez, bintang Barcelona, membuka isi hatinya beberapa hari sebelum dimulainya musim resmi Blaugrana, berbicara tentang perubahan besar dalam nomor punggung tim serta sambutan hangatnya kepada pendatang baru dari Manchester City, Rodri.

Tim asal Catalan itu bersiap memulai perjalanan mereka di La Liga dengan menghadapi Elche di Stadion Martinez Valero pada Minggu mendatang pukul setengah sepuluh malam. Laga ini akan menjadi penampilan resmi perdana bagi rekrutan-rekrutan baru Jordan, Adjemi, dan Bicio, di samping Rodri dan Cancelo.

Rodri, peraih Ballon d'Or, dijadwalkan mengenakan nomor punggung 16 yang sebelumnya milik Fermin, sementara Fermin sendiri akan beralih mengenakan nomor punggung 7 yang kosong setelah kepergian Ferran Torres.

Terkait hal itu, bintang asal Andalusia tersebut berkata dalam wawancara terbuka dengan surat kabar "Diari Ara": "Nomor 7 adalah nomor yang selalu saya sukai dan telah dikenakan oleh para pemain besar dalam sejarah klub. Ketika nomor itu kosong, saya memintanya dan saya senang dengan itu. Saya merasa sedikit sedih melepas nomor 16 karena saya sangat menyukainya sepanjang musim-musim saya bersama tim utama, tetapi saya yakin nomor itu akan berada di tangan yang tepat."

Fermin pun tak segan memberikan pujian kepada Rodri, menyebutnya sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia: "Ia pemain hebat, peraih Ballon d'Or dan juara dunia. Saya pernah bermain bersamanya di timnas, dan ia yang terbaik di posisinya. Ia akan memberikan banyak hal bagi kami."

Lopez juga menyinggung soal Julian Alvarez, target utama pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, meski Atletico Madrid bersikeras tidak menjualnya ke Barcelona, dengan mengatakan: "Saya sangat mengaguminya, ia pemain luar biasa, tetapi pada akhirnya ia adalah pemain Atletico. Dengan gaya bermain kami, saya rasa ia akan sangat cocok."

Ia menutup pembicaraannya dengan pesan perpisahan untuk mantan rekan setimnya, Ferran Torres, yang pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai 50 juta euro: "Ini adalah keputusan pribadi dan saya tidak memiliki semua informasinya, tetapi ia adalah rekan setim yang luar biasa dan saya berharap yang terbaik untuknya. Saya menulis pesan perpisahan untuknya. Ia mengambil keputusannya sendiri dan saya senang atas kebahagiaannya."