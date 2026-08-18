Fermin Lopez, bintang Barcelona, membuka isi hatinya beberapa hari sebelum dimulainya musim resmi bagi Blaugrana, untuk berbicara tentang perubahan besar pada nomor punggung tim, serta sambutan hangatnya kepada pendatang baru dari Manchester City, Rodri.

Tim asal Catalunya itu bersiap memulai perjalanannya di La Liga dengan menghadapi Elche di Stadion Martinez Valero pada Minggu mendatang pukul 21.30 malam, laga yang akan menjadi ajang debut resmi bagi rekrutan baru Jordon, Adiyemi, dan Bisio, selain Rodri dan Cancelo.

Rodri, peraih Ballon d'Or, dijadwalkan mengenakan nomor punggung 16 yang sebelumnya milik Fermin, yang pada gilirannya akan beralih mengenakan nomor punggung 7 yang kosong setelah kepergian Ferran Torres.

Terkait hal itu, bintang asal Andalusia tersebut mengatakan, dalam wawancara terbuka dengan surat kabar "Diari Ara": "Nomor 7 adalah nomor yang selalu saya sukai dan dikenakan oleh para pemain besar dalam sejarah klub, dan ketika nomor itu kosong saya memintanya dan saya senang dengannya. Saya merasa sedikit sedih harus melepas nomor 16 karena saya sangat menyukainya selama musim-musim saya bersama tim utama, tetapi saya yakin nomor itu akan berada di tangan yang tepat."

Fermin pun tidak segan-segan memuji Rodri, menyebutnya sebagai gelandang jangkar terbaik di dunia: "Dia pemain hebat, peraih Ballon d'Or dan juara dunia, saya pernah bermain bersamanya di timnas dan dia yang terbaik di posisinya, dia akan memberikan banyak hal untuk kami."

Lopez juga menyinggung soal Julian Alvarez, target utama pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, meskipun Atletico Madrid bersikeras tidak menjualnya ke Barcelona, dengan mengatakan: "Saya sangat mengaguminya, dia pemain yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dia adalah pemain Atletico, dan dengan gaya permainan kami saya rasa dia akan menyatu dengan sempurna."

Ia menutup pembicaraannya dengan pesan perpisahan untuk mantan rekan setimnya, Ferran Torres, yang pindah ke Paris Saint-Germain seharga 50 juta euro: "Ini adalah keputusan pribadi dan saya tidak memiliki semua informasinya, tetapi dia adalah rekan setim yang luar biasa dan saya berharap yang terbaik untuknya, saya menulis pesan perpisahan untuknya, dia mengambil keputusannya sendiri dan saya senang atas kebahagiaannya."