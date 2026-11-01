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Pemain muda Barcelona, Fermin Lopez, memberi pukulan telak bagi Manchester United dengan secara terbuka menolak pendekatan mereka dan memilih bertahan lama di Camp Nou. Gelandang berusia 23 tahun itu menjadi target utama raksasa Liga Primer Inggris tersebut setelah mencatatkan serangkaian penampilan gemilang di La Liga.

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Manchester United incar Fermin

Man Utd meningkatkan upaya mencari tambahan pemain di lini tengah, dan Fermin dikabarkan kini berada di urutan teratas daftar incaran klub. Manchester United sudah lama mengagumi pemain internasional Spanyol itu. Kemampuannya bermain di berbagai posisi dan mencetak gol dari lini tengah menjadikannya salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola Eropa. Seiring upaya klub Liga Primer Inggris itu membangun kembali skuadnya, Fermin, lulusan La Masia, telah ditetapkan sebagai target utama untuk jendela transfer mendatang.

Namun, klub raksasa Inggris itu menghadapi tugas yang sangat berat untuk memboyong Fermin dari Catalonia. Meski Old Trafford memiliki daya tarik dan klub-klub Liga Primer Inggris punya kekuatan finansial, Fermin tidak menunjukkan keinginan untuk mempertimbangkan kepindahan ke luar negeri. Reputasinya kian meningkat setelah tampil dominan melawan Alaves. Dalam laga itu, ia kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap tak tergantikan dalam proyek olahraga yang tengah dijalankan klub asal Catalonia tersebut.

Fermin tegaskan ingin bertahan di Barcelona

Menanggapi spekulasi tentang kemungkinan pindah ke Liga Primer Inggris, Fermin langsung menepis pembicaraan soal kepergiannya. Berbicara seusai penampilan yang membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, gelandang itu menegaskan bahwa hatinya tertambat pada Barcelona. Sikap tegas Fermin kemungkinan akan memaksa Man Utd mencari pemain lain untuk memperkuat lini tengah.

“Saya tidak memperhatikan berita semacam ini. Saya ingin berada di Barcelona selama mungkin dan berharap bisa mengakhiri karier di klub ini,” tegasnya, seperti dikutip Mundo Deportivo.

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Gelandang andalan tampil gemilang

Spekulasi transfer itu muncul setelah Fermin tampil begitu dominan saat Barcelona menghancurkan Alaves. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi motor kemenangan dengan mencetak gol spektakuler dan memberikan dua assist untuk Raphinha demi mengamankan tiga poin. Pengaruhnya di lapangan begitu besar sehingga ia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, sekaligus semakin membenarkan kepercayaan Hansi Flick terhadap kemampuannya.

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Merefleksikan penampilan tim, gelandang itu mengatakan bahwa skuadnya berhasil melewati periode sulit dan kembali menemukan performa terbaik. “Kami menjalani pertandingan yang bagus, kami kembali menemukan jati diri, berhasil memulihkan identitas dan level permainan kami yang sebenarnya, dan sekarang kami harus terus bermain seperti ini,” jelasnya.

Tuntutan taktik Flick dan kelelahan skuad

Meski tampil sebagai bintang, Fermin mengakui bahwa intensitas sistem Flick mulai menguras fisiknya. Menjelang akhir pertandingan melawan Alaves, gelandang itu tampak sangat kelelahan, tetapi diminta tetap bermain meski kehabisan tenaga demi menjaga struktur permainan tim. Pendekatan berintensitas tinggi ini menjadi ciri permainan Barcelona musim ini, yang menuntut upaya maksimal dari setiap pemain di lapangan selama 90 menit penuh.

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Menceritakan percakapannya dengan sang pelatih di tepi lapangan, Fermin mengungkap instruksi yang diterimanya saat ia kesulitan bernapas. “Flick mengatakan kepada saya bahwa meski ia tahu saya sudah kehabisan tenaga, ia akan mengganti De Jong dan meminta saya bertahan sedikit lebih lama serta bermain lebih tenang,” ungkapnya.