Fermin Lopez: Saya Sangat Terkejut dengan Perekrutan Pemain Ini oleh Barcelona

Gelandang Barcelona, Fermin Lopez, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan yang ditunjukkan salah satu pemain baru di tim, seraya menegaskan bahwa winger asal Inggris, Anthony Gordon, adalah transfer yang paling mengejutkannya selama bursa transfer musim panas.

Fermin tengah menjalani salah satu periode terbaiknya di level olahraga, setelah berhasil melewati kekecewaan absennya dari Piala Dunia 2026, yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, akibat cedera patah tulang metatarsal kaki kanannya. Ia pun kembali dengan kuat dan tampil dengan level yang mencolok bersama Barcelona serta timnas Spanyol.

Pemain Barcelona itu memberikan awal musim yang kuat, setelah mencetak 4 gol dan menyumbangkan dua assist dalam pekan-pekan awal La Liga, yang mendorong Luis de la Fuente untuk memanggilnya ke timnas Spanyol selama jeda internasional.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo" dari pemusatan latihan timnas Spanyol di Las Rozas, Fermin berbicara tentang levelnya bersama Barcelona dan timnas, sebelum ditanya mengenai transfer baru yang paling membuatnya terkejut di dalam tim.

Fermin awalnya berkata mengenai Rodri: "Saya sebenarnya sudah mengenalnya, jadi saya juga tidak terkejut," sebelum mengungkapkan pilihannya pada Gordon, dengan menjelaskan: "Kami menghadapi Newcastle di Liga Champions beberapa kali, tetapi saya tidak terlalu banyak melihatnya. Saya tidak menonton banyak pertandingan, dan sejujurnya, saya sangat terkejut."

Pemain Barcelona itu memuji kemampuan winger asal Inggris tersebut, menilai bahwa ia akan menjadi tambahan penting bagi tim, dengan berkata: "Ia adalah pemain yang akan sangat membantu kami," merujuk pada unsur-unsur yang bisa ia berikan kepada tim yang tidak tersedia dalam bentuk yang sama pada musim lalu.

Menurut Fermin, Gordon berhasil beradaptasi dengan cepat di dalam Barcelona, serta menunjukkan keselarasan yang baik dengan rekan-rekannya, yang tercermin pada penampilannya bersama tim sejak ia bergabung, di saat Fermin sendiri terus menampilkan level yang kuat setelah kembali dari cedera.