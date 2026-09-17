Dari lapangan-lapangan divisi tiga yang tak dikenal hingga ke jantung skuad Barcelona, perjalanan Fermin Lopez bukan sekadar kisah kebangkitan biasa, melainkan ledakan bakat yang menolak untuk dikurung dalam cetakan para legenda.

Dalam wawancara terbuka dengan majalah internasional "GQ Hype", di mana Lopez membeberkan segalanya, bintang asal Andalusia itu tampil untuk mengakhiri perdebatan seputar perbandingan dirinya dengan Xavi dan Iniesta, mengungkapkan penyesalan terbesarnya karena tidak sempat bermain bersama Lionel Messi, serta membuka rahasia keselarasan magisnya dengan Lamine Yamal.

Lopez (23 tahun) menghiasi sampul edisi terbaru majalah terkenal tersebut, di mana ia berbicara dengan penuh keterbukaan tentang caranya menghadapi kekecewaan absen dari Piala Dunia bersama timnas Spanyol setelah dipanggil, akibat cedera, serta tentang ambisinya di musim barunya bersama Blaugrana.

Lopez mengakhiri perdebatan yang berlangsung seputar perbandingan dirinya yang terus-menerus dengan para legenda klub, menegaskan bahwa ia ingin merintis jalannya sendiri. Ia berkata: "Saya menganggap diri saya sedikit berbeda dari Xavi dan Andres, mereka berdua tak tertandingi dan tidak ada ruang untuk membandingkan keduanya".

Ia menambahkan: "Saya selalu lebih dekat ke kotak penalti, saya suka permainan langsung, dan saya selalu berusaha mencetak gol. Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengan mencetak gol, dan tahun ini saya menikmatinya lebih dari kapan pun sebelumnya".

Ketika ditanya tentang panutannya dalam sepak bola, ia tak ragu menyebut dua nama besar, sambil menyampaikan penyesalan mendalam karena tidak dapat bermain di samping mereka: "Saya tidak bisa bermain bersama Andres, dan saya tidak akan pernah bisa karena ia sudah pensiun, tetapi saya sangat menginginkannya".

Ia melanjutkan: "Saya masih merasakan sedikit penyesalan atas pertandingan yang seharusnya bisa kami mainkan di Qatar, yang tidak jadi digelar. Saya berharap bisa berbagi lapangan dengan Lionel Messi". Ia juga menggambarkan bintang tenis Rafael Nadal sebagai "panutan bagi seluruh warga Spanyol".

Fermin mengenang kembali kenangan kebangkitannya yang meroket, menggambarkan momen kedatangannya ke tim utama sebagai "sangat mengharukan": "Saya datang dari Linares, yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda dari tim utama Barcelona, dan masuk ke ruang ganti bersama Ter Stegen, Lewandowski, Pedri, dan banyak pemain lain dengan level seperti itu".

Tentang keselarasan magisnya dengan Lamine Yamal, ia memuji sang pemain dengan berkata: "Sangat mudah bermain di sampingnya. Ia yang terbaik, dan jika kamu bermain bersama pemain dengan kualitas seperti itu, sepak bola menjadi lebih mudah".

Ia juga berbicara tentang suasana luar biasa di dalam timnas Spanyol, menjelaskan: "Saya rasa kami semua berkumpul bersama, tetapi saya selalu memiliki kelompok kecil dengan Alex Baena, dengan Grimaldo, dengan Cucurella, dan dengan para pemain Barcelona Lamine serta Pedri, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya akur dengan semua orang dan kami semua adalah satu kelompok".

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Bintang Barcelona itu menutup perbincangannya dengan mengungkapkan mimpi-mimpinya di luar lapangan hijau, dengan berkata: "Seiring berjalannya tahun, saya ingin membangun sebuah keluarga, dan keluarga saya selalu dalam keadaan sehat, serta membangun rumah saya sendiri, dan lingkungan hidup saya sendiri".