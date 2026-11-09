Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Fermin Lopez sampaikan pesan menantang saat dua golnya bawa Barcelona kalahkan Atletico Madrid

Ikuti GOAL di Google

Fermin Lopez tampil sebagai penentu bagi Barcelona dengan mencetak dua gol krusial untuk mengamankan kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Metropolitano. Aksi gemilang gelandang muda itu memastikan tim asuhan Hansi Flick memasuki jeda internasional di puncak klasemen La Liga, sekaligus membungkam para pengkritik setelah serangkaian hasil mengecewakan belakangan ini.

Iklan

Fermin pimpin kebangkitan di Metropolitano

Barcelona meraih kemenangan penting 2-1 di kandang Atletico Madrid, bangkit dari ketertinggalan untuk merebut tiga poin. Anak asuh Hansi Flick awalnya kesulitan menemukan ritme di ibu kota Spanyol dan harus menghadapi tekanan besar dari tuan rumah pada awal pertandingan.

Namun, Fermin mencetak gol penyeimbang krusial tepat sebelum jeda yang mengubah jalannya pertandingan. Gelandang Spanyol itu kemudian mencetak gol keduanya setelah turun minum untuk menuntaskan kebangkitan gemilang sekaligus membalas sebagian kekalahan Barcelona dari rivalnya tersebut yang membuat mereka tersingkir dari Copa del Rey dan Liga Champions musim lalu.

‘Kami berhasil membalikkan keadaan’

Berbicara kepada para wartawan setelah peluit akhir, Fermin mengakui bahwa tim tamu harus bertahan dari tekanan awal sebelum mulai menemukan permainan mereka. “Ini pertandingan yang sangat sulit. Tahun lalu mereka mengalahkan kami di Piala dan Liga Champions. Situasinya menjadi sulit pada babak pertama, tetapi kami berhasil membalikkan keadaan dan bermain sangat baik,” katanya, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.

Gelandang itu menjelaskan bagaimana gol pentingnya sebelum jeda membuat skuad lebih tenang. “Kami tidak tampil dalam performa terbaik, tetapi begitu mencetak gol, kami merasa lebih nyaman,” ujar Fermin. “Kami sedikit kesulitan pada babak pertama, tetapi saya rasa kami bermain sangat baik. Sekitar menit ke-20 hingga ke-25, kami mulai lebih menguasai permainan dan gol saya membantu kami sedikit lebih tenang.”

Iklan
Iklan

Fermin juga mengungkapkan bahwa pembicaraan tim saat jeda berfokus pada upaya mempertahankan dominasi yang baru mereka raih. “Mereka mungkin sedikit lebih mundur dan kami lebih menguasai permainan,” tambahnya. “Saat jeda, kami membahas bahwa kami harus melanjutkan permainan seperti saat mengakhiri babak pertama. Tim tampil luar biasa pada babak kedua.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

22 Nov 2026

VIL

VIL

GET

GET

LaLiga

22 Nov 2026

ATM

ATM

Bangkit dari hasil buruk belakangan ini

Kemenangan yang diraih dengan susah payah di Madrid ini menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar bagi Barcelona. Tim asal Catalunya itu datang ke Metropolitano di tengah sorotan yang kian tajam setelah menelan dua kekalahan beruntun yang menyakitkan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Fermin segera meyakinkan para pendukung bahwa mentalitas skuad tetap kuat. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada para rival: “Kami siap bersaing. Kami tahu para penggemar sedikit kecewa setelah dua kekalahan itu, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami masih di sini dan akan bersaing di setiap pertandingan.”

Iklan

Hasil ini meredam keraguan yang kian besar terhadap kedalaman skuad sekaligus menjaga Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen La Liga. “Kami sangat ingin menang, memasuki jeda internasional dengan tiga poin dan berada di puncak klasemen,” pungkas Fermin.

Di puncak klasemen menjelang jeda

Skuad Flick kini akan berpisah sementara untuk jeda internasional dengan posisi mereka di kompetisi domestik tetap terjaga.

Iklan

Kemenangan yang diraih dengan perjuangan keras ini memberi Barcelona pijakan yang sangat dibutuhkan untuk kembali membangun momentum. Ketika kompetisi antarklub kembali bergulir, mereka akan berusaha melanjutkan penampilan tangguh ini dan membuktikan bahwa penurunan performa belakangan ini hanya kemunduran singkat dalam perjalanan musim yang secara keseluruhan berjalan baik.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

Lihat Profil Penulis