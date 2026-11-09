Bagikan Ikuti GOAL di Google

Fermin Lopez tampil sebagai penentu bagi Barcelona dengan mencetak dua gol krusial untuk mengamankan kemenangan comeback 2-1 atas Atletico Madrid di Metropolitano. Aksi gemilang gelandang muda itu memastikan tim asuhan Hansi Flick memasuki jeda internasional di puncak klasemen La Liga, sekaligus membungkam para pengkritik setelah serangkaian hasil mengecewakan belakangan ini.

Iklan

Fermin pimpin kebangkitan di Metropolitano

Barcelona meraih kemenangan penting 2-1 di kandang Atletico Madrid, bangkit dari ketertinggalan untuk merebut tiga poin. Anak asuh Hansi Flick awalnya kesulitan menemukan ritme di ibu kota Spanyol dan harus menghadapi tekanan besar dari tuan rumah pada awal pertandingan.

Namun, Fermin mencetak gol penyeimbang krusial tepat sebelum jeda yang mengubah jalannya pertandingan. Gelandang Spanyol itu kemudian mencetak gol keduanya setelah turun minum untuk menuntaskan kebangkitan gemilang sekaligus membalas sebagian kekalahan Barcelona dari rivalnya tersebut yang membuat mereka tersingkir dari Copa del Rey dan Liga Champions musim lalu.

‘Kami berhasil membalikkan keadaan’

Berbicara kepada para wartawan setelah peluit akhir, Fermin mengakui bahwa tim tamu harus bertahan dari tekanan awal sebelum mulai menemukan permainan mereka. “Ini pertandingan yang sangat sulit. Tahun lalu mereka mengalahkan kami di Piala dan Liga Champions. Situasinya menjadi sulit pada babak pertama, tetapi kami berhasil membalikkan keadaan dan bermain sangat baik,” katanya, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.

Gelandang itu menjelaskan bagaimana gol pentingnya sebelum jeda membuat skuad lebih tenang. “Kami tidak tampil dalam performa terbaik, tetapi begitu mencetak gol, kami merasa lebih nyaman,” ujar Fermin. “Kami sedikit kesulitan pada babak pertama, tetapi saya rasa kami bermain sangat baik. Sekitar menit ke-20 hingga ke-25, kami mulai lebih menguasai permainan dan gol saya membantu kami sedikit lebih tenang.”

Iklan Iklan

Fermin juga mengungkapkan bahwa pembicaraan tim saat jeda berfokus pada upaya mempertahankan dominasi yang baru mereka raih. “Mereka mungkin sedikit lebih mundur dan kami lebih menguasai permainan,” tambahnya. “Saat jeda, kami membahas bahwa kami harus melanjutkan permainan seperti saat mengakhiri babak pertama. Tim tampil luar biasa pada babak kedua.”

Topik Terkait

Bangkit dari hasil buruk belakangan ini

Kemenangan yang diraih dengan susah payah di Madrid ini menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar bagi Barcelona. Tim asal Catalunya itu datang ke Metropolitano di tengah sorotan yang kian tajam setelah menelan dua kekalahan beruntun yang menyakitkan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Fermin segera meyakinkan para pendukung bahwa mentalitas skuad tetap kuat. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada para rival: “Kami siap bersaing. Kami tahu para penggemar sedikit kecewa setelah dua kekalahan itu, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami masih di sini dan akan bersaing di setiap pertandingan.”

Iklan

Hasil ini meredam keraguan yang kian besar terhadap kedalaman skuad sekaligus menjaga Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen La Liga. “Kami sangat ingin menang, memasuki jeda internasional dengan tiga poin dan berada di puncak klasemen,” pungkas Fermin.

Di puncak klasemen menjelang jeda

Skuad Flick kini akan berpisah sementara untuk jeda internasional dengan posisi mereka di kompetisi domestik tetap terjaga.

Iklan

Kemenangan yang diraih dengan perjuangan keras ini memberi Barcelona pijakan yang sangat dibutuhkan untuk kembali membangun momentum. Ketika kompetisi antarklub kembali bergulir, mereka akan berusaha melanjutkan penampilan tangguh ini dan membuktikan bahwa penurunan performa belakangan ini hanya kemunduran singkat dalam perjalanan musim yang secara keseluruhan berjalan baik.