Ferguson Ungkap Kekhawatiran soal Kesehatannya: Jika Mencapai Usia 85 Tahun, Saya Akan Baik-Baik Saja

Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris Manchester United, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesehatannya dan penyakit demensia dalam sebuah wawancara langka.

Legenda Manchester United yang kini berusia 84 tahun itu menjelaskan bahwa pengalaman sepak bolanya sendiri membuatnya khawatir tentang masa depannya, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "The Sun".

Ferguson telah mencurahkan upaya besar untuk mendukung perjalanan saudaranya, Martin, melawan demensia, termasuk membeli rumah di Glasgow agar bisa lebih dekat dengannya.

Ferguson juga menjadi salah satu pendukung utama lembaga-lembaga amal yang menangani penyakit demensia, termasuk balapan legendaris Jackie Stewart melawan demensia.

Sir Alex Ferguson berkata kepada surat kabar "The Observer": "Saya sendiri sempat khawatir tentang hal itu karena saya sering menyundul bola."

Ia menambahkan: "Semua pemain sepak bola pernah mengalami hal ini. Demensia menjadi tantangan bagi siapa pun yang bertambah usia. Anda merasa sangat cemas tentang hal itu. Saya selalu berkata kepada diri sendiri: 'Usia saya 84 tahun. Jika saya mencapai 85 tahun, saya akan baik-baik saja.'"

Ferguson terinspirasi oleh mantan petinju profesional Jake LaMotta, yang menjalani 106 pertandingan dan hidup hingga usia 95 tahun. Sosok LaMotta diperankan dalam film Martin Scorsese "Raging Bull" pada tahun 1980.

Pelatih legendaris itu juga menjelaskan bahwa yayasan amal "Playlist for Life" yang menangani penyakit demensia telah membantu meningkatkan kualitas hidup saudaranya, Martin.

Sir Alex menambahkan: "Ia mengenali saya, dan itu luar biasa. Di Glasgow, mereka memulai sebuah proyek musik, dan idenya adalah memberi mereka sebuah kotak yang berisi semua lagu favoritmu. Mereka cukup menekan sebuah tombol untuk memutarnya, dan itu mengembalikan semua kenangan."

Meski telah pensiun dari karier kepelatihannya pada tahun 2013, Ferguson tetap setia mendukung Manchester United melalui kunjungan untuk menyaksikan klub itu secara langsung.

Ia juga menghadapi serangkaian masalah medisnya sendiri, di mana Ferguson mengungkapkan kekhawatirannya atas pendarahan otak yang dialaminya pada tahun 2018, saat ia hanya memiliki peluang 20 persen untuk bertahan hidup.

Legenda Manchester United itu dilarikan ke rumah sakit dengan segera setelah mengalami gangguan kesehatan lain menjelang pertandingan klub melawan rival bebuyutannya, Liverpool, pada bulan Mei.

Bulan lalu Ferguson terlihat mengenakan sepatu medis, dan ternyata hal itu disebabkan oleh masalah pada tendon Achilles. Meski demikian, ia tetap bersemangat tinggi seraya terus mendukung United dari tribun.



