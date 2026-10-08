Ferguson: Saya Meninggalkan Manchester United karena Istri Saya yang Berduka

Sir Alex Ferguson, pelatih legendaris Manchester United, mengungkapkan bahwa ia baru memutuskan untuk meninggalkan klubnya setelah istrinya, Cathy, kehilangan saudara perempuannya.

Pelatih asal Skotlandia itu mengatakan bahwa ia menangis di kantornya setelah memberitahu para pemain dan stafnya bahwa ia akan meninggalkan klub pada tahun 2013, setelah 27 tahun mengabdi.

Ferguson, yang kini berusia 84 tahun, meraih gelar Liga Primer Inggris ke-13 sekaligus yang terakhir pada bulan Mei untuk menutup karier kepelatihannya yang gemilang bersama Manchester United.

Cathy, yang digambarkan Ferguson sebagai tiang penyangga utamanya, hidup hingga usia 84 tahun, tetapi meninggal dunia pada Oktober 2023.

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Ferguson menjelaskan dalam bukunya yang baru berjudul "Games of My Life": "Saya tidak pernah berpikir untuk pensiun hingga Oktober 2012, ketika Bridget, saudara perempuan Cathy, meninggal dunia".

Ia melanjutkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Secara lahiriah, dan bagi para suporter, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi saya baik-baik saja".

Ia menambahkan: "Saya berusaha menjaga kebugaran fisik saya. Saya merasa memiliki energi yang besar, meskipun ketika saya mengalami nyeri di pinggul, kadang-kadang saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mau terlihat oleh siapa pun di pinggir lapangan sambil bertumpu pada tongkat. Saya menikmati klub dan sepak bola, tetapi kematian Bridget mengubah segalanya".

Ia melanjutkan: "Hal itu merupakan pukulan berat bagi Cathy karena Bridget adalah bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Keduanya memiliki hubungan terkuat yang pernah saya lihat di antara saudara kandung. Kecuali Cathy dan anak-anak kami, tidak ada seorang pun yang mengetahui keputusan saya hingga David Gill (mantan chief executive Manchester United) datang menemui saya pada suatu Minggu sore di bulan Februari dan memberitahu saya bahwa ia juga telah memutuskan untuk pensiun".

Ia melanjutkan: "Saya berhasil mengendalikan emosi saya saat menyampaikan kabar itu kepada tim kepelatihan, para pemain, dan seluruh staf di Carrington. Saya baru benar-benar menyadarinya ketika saya kembali ke kantor dan menutup pintu".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Saya duduk di meja saya dan menangis. Saat itu saya tahu bahwa semuanya telah berakhir. Saya tidak akan membawa tim ini ke Wembley atau ke pertandingan-pertandingan Eropa, dan saya tidak akan menurunkan tim untuk memenangkan sebuah piala atau liga. Setelah saya mengusap air mata, saya berpikir sebaiknya saya pergi secepatnya sebelum kabar itu tersebar".







