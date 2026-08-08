Pertemuan antara FC Den Bosch dan Almere City pada pekan pembuka musim baru Keuken Kampioen Divisie tidak menghasilkan pemenang. Tak lama setelah gol pembuka indah dari Ilias Boumassaoudi pada babak kedua, Ferdy Druijf mencetak gol penyama kedudukan sekaligus memastikan skor akhir di De Vliert: 1-1.

Meski Den Bosch memulai laga dengan cukup baik, ancaman serius pertama justru datang dari tim tamu. Emmanuel Poku dilepas ke ruang terbuka, tetap tenang melihat situasi dan menyodorkan bola kepada gelandang serang Olivier de Nijs, yang tembakannya setelah gerakan memutar yang apik nyaris saja bisa diblok.

Tim asuhan pelatih baru Anoush Dastgir kemudian menciptakan ancaman besar berikutnya lewat Marley Dors. Namun, pemain sayap itu gagal menaklukkan kiper Pepijn van de Merbel, yang tak lama kemudian lolos dari bahaya saat tembakan keras Poku menghantam mistar.

Di kubu Den Bosch, yang juga kini ditangani pelatih baru Bart Schreuder, sosok andalan Kévin Monzialo masih menjadi pembeda. Pemain Prancis itu memimpin Den Bosch menjelang turun minum dan, setelah sebuah aksi bagus, menciptakan peluang untuk Sebastian Karlsson Grach, yang mengecewakan lewat percobaan lemahnya.

Pada babak kedua, akhirnya ada gol yang tercipta. Monzialo mengalihkan permainan ke sisi kiri, tempat Boumassaoudi langsung mencari lawan yang menjaganya. Pemain pengganti itu, yang masuk menggantikan Jack de Vries yang mengalami cedera sebelum turun minum, melepaskan sepakan melengkung indah ke pojok jauh melewati kiper Wessel Speel: 1-0.

Itu merupakan keunggulan yang pantas bagi Den Bosch, yang tampil lebih baik pada 15 menit awal babak kedua. Namun, Almere tidak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Umpan silang indah dari Dors jatuh di tiang jauh ke kepala Druijf, yang sundulannya mengenai tiang dan melewati garis gawang dengan selisih tipis: 1-1.

Kedua tim setelah itu sama-sama punya peluang untuk meraih lebih. Gol Poku sempat dianulir karena bola sudah lebih dulu melewati garis belakang, gol kedua Boumassaoudi digagalkan oleh aksi penyelamatan di garis gawang, dan Byron Burgering dalam posisi menjanjikan melepaskan sepakan tipis di samping gawang. Skor pun tetap 1-1.