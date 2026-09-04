Heracles Almelo juga mengubah laga kelimanya musim ini menjadi kemenangan. Bermain di kandang sendiri, mereka menang 5-0 atas De Graafschap berkat hattrick Jean-Paul N'Djoli, sementara sang lawan masih baru mengoleksi satu poin. FC Volendam kalah dalam laga luar biasa melawan FC Emmen (5-3), yang dengan 12 poin dari empat pertandingan juga mengawali musim dengan sangat baik. Almere City secara mengejutkan kalah dari Jong Ajax (0-1).

Heracles Almelo - De Graafschap 5-0

Belum genap dua menit laga berjalan ketika Heracles membuka skor. Menerima umpan Chafik Abbas, siapa lagi kalau bukan N'Djoli yang menanduk bola keras ke tiang dekat. Itu sudah menjadi gol ketujuh musim ini bagi pemain Prancis tersebut.

Abbas tampil sangat baik dan tepat menjelang turun minum juga mencetak gol untuk membuat skor menjadi 2-0. De Graafschap nyaris tidak bisa berbuat banyak dan juga harus bermain tanpa suporternya, yang dilarang hadir setelah adanya laporan tentang konfrontasi antara suporter kedua klub.

Selepas jeda, seharusnya skor bisa menjadi 3-0. Namun, N'Djoli justru mencuri perhatian dengan melepaskan tembakan ke satu-satunya bek De Graafschap yang tersisa saat berada dalam posisi bebas. Gol 3-0 akhirnya datang melalui Tristan van Gilst, yang mencetak gol ke gawang mantan klubnya.

Itu belum berakhir. Sepuluh menit sebelum waktu normal usai, skor bertambah menjadi 4-0 dan N'Djoli pun mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Dengan tembakan keras dari jarak jauh, ia menaklukkan kiper Ties Wieggers.

Pada fase akhir pertandingan, fenomena Prancis itu terus melanjutkan aksinya. Setelah pelanggaran dari Wieggers, N'Djoli melengkapi hattrick-nya dengan melepaskan tembakan tepat sasaran lewat tengah: 5-3.

FC Emmen - FC Volendam 5-3

Volendam turun dengan sebelas pemain yang sama seperti pekan lalu, ketika FC Dordrecht dibuat pontang-panting (6-1). Namun, Emmen yang lebih dulu benar-benar mengancam lewat sundulan Sybrand Veldhuis. Upayanya membentur mistar.

Volendam mulai lebih masuk ke dalam pertandingan dan sempat mengira bisa bersorak ketika percobaan Reuven Niemeijer tampak akan masuk via sisi dalam, tetapi bola justru melayang keluar dari mulut gawang. Tak lama kemudian Alex Plat memang mencetak gol, tetapi golnya dianulir (dengan tepat) karena offside.

Sepuluh menit sebelum turun minum, akhirnya gol tercipta. Veldhuis mengarahkan bola dengan sangat lembut dan presisi melewati kolong kaki Luca Blondeau ke tiang jauh: 1-0. Setelah jeda, Volendam bangkit. Nick Doodeman memberi umpan tarik kepada Huisman, yang melepaskan tembakan keras mendatar untuk mencetak gol: 1-1.

Veldhuis, yang bahkan tidak diperkirakan tampil sejak sepak mula, kembali menunjukkan diri setelah satu jam laga berjalan. Lagi-lagi ia memperdaya bek Volendam lewat kolong kaki, sebelum menuntaskannya dengan tembakan indah ke sudut atas gawang: 2-1.

Perayaan untuk suporter Emmen belum berhenti. Freddy Quispel bergerak cerdik untuk melepaskan diri dan menaklukkan Roy Steur: 3-1. Volendam habis-habisan menyerang dan itu membuahkan hasil. Niemeijer menyundul bola masuk dari situasi rebound.

Dalam duel spektakuler ini, gol berikutnya nyaris langsung tercipta lagi dan sekali lagi Quispel menjadi pahlawannya. Dari tepi kotak penalti, ia melepaskan tembakan indah ke pojok atas gawang: 4-2. Itu sudah menjadi gol keenamnya musim ini.

Apakah itu akhirnya? Tidak. Henk Veerman menyundul bola masuk di tiang jauh dan membuat akhir laga berlangsung menegangkan. Dalam fase itu, satu gol lagi tercipta. Dari penalti yang justru disebabkan oleh Veerman sendiri, Michael Breij memastikan skor akhir menjadi 5-3.

Helmond Sport - VVV-Venlo 4-2

Setelah sekitar dua puluh menit permainan, Helmond memukul lebih dulu. Livio Cicero menyambar bola dari jarak dekat setelah kiper VVV, Youri Schoonderwaldt, hanya bisa menepis sebagian tembakan keras Brian Koglin.

Bahkan setelah gol itu, Helmond tetap menjadi tim yang lebih baik. Joep van der Sluijs mencoba dari jarak jauh dengan tembakan hebat, yang menghantam mistar. VVV lolos dan harus segera bangkit, tetapi itu tidak langsung berhasil.

Tepat sebelum turun minum, Labinot Bajrami menggandakan keunggulan, tetapi setelah jeda VVV juga masuk ke papan skor ketika Eanna Clancy menyambar bola di tiang jauh dari tendangan bebas: 2-1. Setelah itu VVV berhak mendapatkan lebih dan pada awalnya juga mendapatkannya lewat Lars de Blok, yang mengeksekusi penalti dengan baik: 2-2.

Namun, penutup laga sepenuhnya menjadi milik Mauro Lenaerts. Pemain Belgia itu mencetak gol dari serangan balik dengan sepakan kaki bagian dalam dan menikmati menit-menit yang indah, karena tak lama kemudian ia kembali mencetak gol untuk Lenaerts: 4-2. Karena kegembiraan murni, ia lama melambaikan jersey yang telah dilepasnya.

RKC Waalwijk - NAC Breda 4-2

NAC Breda datang ke Waalwijk dengan penuh kepercayaan diri, tetapi segera mempersulit diri sendiri. Rio Hillen dengan sangat ceroboh memasukkan bola ke gawang sendiri, sehingga NAC tertinggal. Ketika Leo Greiml kemudian diusir keluar lapangan setelah menerima dua kartu kuning bodoh, tim tamu dari Breda juga harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain.

Carl Hoefkens melakukan empat pergantian saat jeda, dan itu membuat NAC tetap berada dalam pertandingan hingga akhir. Saat Thijs van Leeuwen dan Faissal Al Mazyani dua kali mampu memperlebar selisih menjadi dua gol, Mohamed Nassoh terus menjaga NAC tetap hidup dalam pertandingan dengan dua gol indah. Pada akhirnya itu tidak cukup, karena pada masa injury time Jordy de Wijs menanduk masuk gol 4-2 untuk RKC.

Vitesse - TOP Oss 2-1

Babak pertama di GelreDome berjalan dengan sedikit peluang, tetapi setelah jeda Naoufal Bannis tidak butuh waktu lama untuk menghantam. Sang penyerang menuntaskan umpan silang Nino Zonneveld dengan baik: 1-0. Namun, setelah pergantian tiga pemain sekaligus, TOP Oss mampu menata kembali keadaan.

Kyanno Silva berhasil mencetak gol 1-1 lewat tembakan keras yang indah. Meski begitu, tiga poin tetap berada di Arnhem: gol bunuh diri Justin Mathieu memastikan kemenangan 2-1 untuk Vitesse.

Almere City - Jong Ajax 0-1

Handball yang tidak beruntung dari pemain Jong Ajax memberi Almere penalti lebih awal. Namun, top skor Ferdy Druijf mengeksekusi penalti itu dengan terlalu liar dan menembak melebar di atas gawang Joeri Heerkens.

Almere menjadi tim yang lebih dominan pada babak pertama, tetapi peluang dari antara lain Marley Dors dan Joey Jacobs terbuang sia-sia. Tepat setelah jeda, justru Jong Ajax yang bisa saja mencetak gol lewat Emre Ünüvar, yang setelah gerakan memotongnya lupa memberi umpan dan justru membentur kiper.

Pada seperempat akhir pertandingan, Jong Ajax memukul lewat Jano Monserrate. Gelandang yang direkrut musim panas ini dari Atlético Madrid itu melepaskan penyelesaian tenang: 0-1.