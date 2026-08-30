Fenerbahçe tidak membuat kesalahan pada giornata Süper Lig, Minggu. The Yellow Canaries terlalu kuat untuk Samsunspor dengan skor 0-2 berkat gol-gol Vedat Muriqi dan Oguz Aydin. Tim asuhan pelatih Ismail Kartal kini mengoleksi enam poin dari tiga laga, sementara Samsunspor juga baru mengumpulkan empat poin setelah tiga pertandingan.

Fenerbahçe nyaris tak bisa memulai pertandingan di Samsun dengan lebih baik. Oguz mengirim umpan kepada Muriqi, yang tetap sangat tenang dan menempatkan bola dengan kaki kiri ke sudut kiri bawah gawang: 0-1.

Hanya beberapa menit kemudian, Muriqi tampaknya layak mendapatkan penalti, ketika setelah tembakannya di kotak penalti Samsunspor ia disentuh di tulang keringnya oleh Gabriele Guarino. Sang wasit dan VAR menilai pelanggaran itu tidak cukup berat.

Setelah kerja apik dalam membangun serangan dari Archie Brown, pemain Kosovo itu mendapatkan peluang berikutnya untuk mencetak gol keduanya malam itu. Dari jarak beberapa meter di depan gawang, sundulannya justru membentur mistar, membuatnya sendiri tak percaya.

Lima menit setelah jeda, Fenerbahçe akhirnya mencetak gol 0-2 yang telah lama dinanti. Fenerbahçe melancarkan serangan balik dan Irfan Can Kahveci menemukan ruang di sisi kiri untuk Oguz, yang lebih dulu menggeser bola ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan keras.

Fenerbahçe terus mendapatkan peluang untuk menambah gol, tetapi karena kegagalan penyelesaian akhir dari antara lain Muriqi dan Romelu Lukaku, tidak ada gol tambahan tercipta. Karena lini pertahanan yang diperkuat antara lain Nathan Aké mampu mencatatkan clean sheet, hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Fenerbahçe: 0-2.