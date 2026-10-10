Fenerbahce tidak membuat kesalahan pada Sabtu di Süper Lig Turki. The Yellow Canaries menang 0-3 saat bertandang ke markas Çaykur Rizespor dan dengan kemenangan itu kini hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Galatasaray serta satu poin dari Amedspor yang tampil mengejutkan dengan sangat baik.

Fenerbahce, yang diperkuat bek internasional Belanda Nathan Aké di jantung pertahanan bersama Milan Skriniar, unggul setelah kurang dari 15 menit. Melalui Matteo Guendouzi dan Kerem Aktürkoglu, bola jatuh ke kaki Marco Asensio, yang tembakannya setelah mengenai pemain lawan dengan beruntung masuk ke gawang: 0-1.

Untuk waktu yang lama, Fenerbahce tidak berhasil menjauh, tetapi selepas jeda klub raksasa asal Istanbul itu akhirnya mampu melakukannya. Irfan Can Kahveci ditemukan dan dengan kaki kirinya melepaskan bola indah ke pojok jauh.

Rizespor patah semangat dan tak lama kemudian juga kebobolan gol ketiga. Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti memberikan bola kepada Oguz Aydin, yang leluasa menggiring bola dan melepaskan sepakan indah yang masuk ke gawang: 0-3.

Fenerbahce kini bisa mengalihkan fokus ke beberapa pekan sibuk, dengan laga secara beruntun melawan Aston Villa (tandang), Alanyaspor (kandang), Slavia Praha (kandang), dan Galatasaray (tandang).



