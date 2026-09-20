Fenerbahce pesta gol pada Minggu di Süper Lig Turki. Si Burung Kenari Kuning terlalu tangguh bagi Eyüpspor dengan kemenangan telak 8-0 di Kadiköy. Berkat gol-gol Vedat Muriqi (2), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, dan Iran Can Kahveci, tim tamu sudah tertinggal 5-0 saat jeda. Pada babak kedua, Muriqi melengkapi hattrick-nyadan juga mencetak gol keempatnya, sebelum Greenwood menentukan skor akhir.

Fenerbahce bahkan tidak membutuhkan empat menit untuk unggul. Tim tuan rumah mendapat penalti dan Greenwood dengan tenang melepaskan tembakan setengah tinggi ke pojok jauh: 1-0.

Eyüpspor benar-benar dihabisi dan tak lama setelah gol pembuka juga kebobolan gol kedua lewat Muriqi, yang menuntaskan bola di tiang jauh setelah umpan silang tajam dari Kerem Aktürkoglu.

Pada pertengahan babak pertama, skor 3-0 juga muncul di papan skor. Kiper Horatiu Moldovan memberikan respons yang kurang baik atas tembakan Greenwood dan tak berdaya saat Muriqi menyambar bola muntah ke gawang.

Sebelum turun minum, dua gol lagi tercipta. Guendouzi lebih dulu membuat skor menjadi 4-0 dengan mengejutkan Moldovan di tiang dekat, lalu Irfan Can juga dengan tenang mencetak gol setelah menerima umpan dari Greenwood.

Tidak ada sama sekali awal yang tenang pada babak kedua. Belum genap dua menit setelah laga dimulai lagi, Muriqi mencetak gol ketiganya pada sore itu dengan melepaskan tembakan yang bersarang di belakang Moldovan yang tampil kurang meyakinkan.

Pemain Rumania berusia 28 tahun itu, yang dipinjam dari Atlético Madrid, kembali harus memungut bola dari gawang pada menit ke-55. Kali ini ia tak punya jawaban atas sundulan Muriqi, yang mencetak gol lewat sepak pojok: 7-0.

Setelah itu, Fenerbahce memang bermain jauh lebih tenang, tetapi sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir tetap mampu membuat skor menjadi 8-0. Setelah sebuah serangan yang mengalir lancar, Oguz Aydin mengirim bola mendatar kepada Greenwood, yang hanya perlu menyentuhkan kakinya ke umpan tersebut.



