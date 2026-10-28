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Fenerbahce resmi mengonfirmasi bahwa legenda klub sekaligus mantan penyerang Liverpool, Dirk Kuyt, akan menangani tim utama untuk sementara waktu. Keputusan itu diambil setelah Ismail Kartal mengundurkan diri secara langsung menyusul serangkaian hasil mengecewakan di kompetisi domestik dan Eropa.

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Kuyt mengisi kursi pelatih

Raksasa Turki Fenerbahce bergerak cepat setelah kepergian Kartal. Klub mengonfirmasi bahwa Kuyt akan menangani tim utama untuk sementara. Mantan pemain timnas Belanda itu pernah menikmati karier yang sukses sebagai pemain di Istanbul antara 2012 dan 2015. Sebelum mendapat peran ini, ia menjabat sebagai asisten pelatih. Klub kini mencari pengganti permanen untuk memimpin tim selama sisa musim 2026-27.

Pernyataan resmi klub disampaikan secara singkat, mengumumkan pergantian kepemimpinan yang berlaku segera di Stadion Sukru Saracoglu. "Menyusul pengunduran diri Ismail Kartal, klub kami telah menunjuk Dirk Kuyt sebagai koordinator teknis Tim Sepak Bola A kami hingga pelatih kepala baru ditentukan," demikian pengumuman klub dalam pernyataan yang diterbitkan Fenerbahce.









Kemunduran Ismail Kartal

Masa jabatan Kartal berakhir mendadak, meski ia berhasil membawa tim kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade. Keberhasilan lolos ke kompetisi Eropa itu sempat dirayakan, tetapi situasinya berubah cepat setelah serangkaian hasil buruk melawan rival-rival utama. Tekanan mencapai puncaknya setelah kekalahan kandang dari Besiktas dan kekalahan menyakitkan di markas rival bebuyutan Galatasaray membuat Fenerbahce tertinggal dalam persaingan gelar.

Namun, hal yang akhirnya menjadi penentu bagi jajaran direksi dan para suporter adalah penampilan memalukan di panggung Eropa. Pelatih berpengalaman itu menjadi sasaran kritik setelah kalah telak 6-0 dari Aston Villa di Liga Champions UEFA. Kekalahan dengan selisih gol besar ini, ditambah kesulitan di kompetisi domestik, membuat posisi Kartal masih dapat dipertahankan, yang berujung pada keputusannya untuk mundur dari jabatannya pekan ini.

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Masa transisi dan pencarian pengganti

Penunjukan Kuyt dipandang sebagai langkah sementara untuk memastikan para pemain tetap fokus pada tugas mereka. Pelatih asal Belanda itu sudah mulai menjalankan tugasnya dan akan memimpin tim hingga jeda pertandingan internasional mendatang. Masa jeda ini memberi jajaran direksi Fenerbahce waktu yang diperlukan untuk mencari secara menyeluruh pelatih kelas dunia yang mampu bersaing memperebutkan gelar liga dan tampil kompetitif di Eropa.

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Spekulasi mengenai siapa yang akan mengambil alih jabatan secara permanen mulai meningkat, dengan sejumlah nama besar dikaitkan dengan posisi yang lowong itu. Klub berada di bawah tekanan untuk membuat penunjukan yang tepat karena para suporter menuntut tim segera kembali meraih kemenangan.

Status legenda di klub

Kembalinya Kuyt ke peran penting merupakan momen berarti bagi para suporter klub, yang mengenangnya berkat etos kerja tanpa lelah dan gol-gol krusialnya semasa bermain. Selama tiga tahun menjadi pemain Fenerbahce, ia menjuarai Super Lig, Piala Turki, dan Piala Super Turki. Peralihannya ke dunia kepelatihan mendapat perhatian besar, dan peran sementara ini menjadi tantangan terbesarnya sejak mulai berkarier sebagai pelatih.

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Pria berusia 46 tahun itu berharap kualitas kepemimpinannya di lapangan dapat menghasilkan kesuksesan dari sisi lapangan. Meski saat ini dipandang sebagai solusi sementara, rentetan hasil bagus secara teori bisa membuatnya dipertimbangkan untuk mengisi jabatan itu dalam jangka panjang.