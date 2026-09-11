Fenerbahce mengambil keputusan soal pelatih kepala yang menghilang: konsekuensi besar bagi Kuijt

Fenerbahce akhirnya menerima kepergian pelatih kepala Ismail Kartal, demikian dilaporkan media Turki pada Jumat siang. Klub papan atas itu gagal membujuk sang pelatih untuk berubah pikiran, sehingga untuk sementara Dirk Kuijt berdiri sebagai pelatih interim di depan tim.

Kartal menimbulkan kejutan besar pada Kamis malam setelah duel Liga Champions melawan AS Roma. Fenerbahce bermain imbang 1-1, setelah itu sang pelatih secara benar-benar tak terduga mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers.

Tak lama sebelumnya, Kartal masih melontarkan pujian besar kepada para pemainnya. "Malam ini saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya dan saya mengundurkan diri. Saya ingin berterima kasih kepada para suporter kami, rekan-rekan media, staf saya, dan para pemain saya atas semua dukungan yang saya terima sejauh ini," ujarnya.

Sang pelatih menyatakan bahwa ia mengambil keputusan itu demi kepentingan klub papan atas Turki tersebut. "Saya mengambil keputusan ini untuk membuka jalan bagi klub saya. Kami mengambil keputusan ini bersama sebagai tim," kata Kartal, yang juga menyatakan tidak ingin kembali lagi sebagai pelatih Fenerbahce.

Presiden klub Aziz Yildirim pada awalnya menolak bekerja sama dengan kepergian Kartal. "Dia tetap pelatih kami dan itu juga sudah saya sampaikan kepadanya. Kami lanjut bersama, kami seperti sebuah keluarga. Sampai saya pergi, dia tetap pelatih kepala," respons sang presiden setelah pengumuman mengejutkan itu.

Namun, pada Jumat terlihat bahwa kembalinya Kartal menjadi semakin tidak mungkin. Sang pelatih tidak hadir dalam latihan, menurut jurnalis Yagiz Sabuncuoglu mematikan ponselnya, dan tidak dapat dihubungi oleh petinggi klub, setelah itu Kuijt bersama Zeki Göle memimpin latihan.

Menurut media Turki, Fenerbahce kini telah menerima bahwa Kartal benar-benar akan pergi. Petinggi klub disebut masih sempat mencoba meyakinkannya agar bertahan, tetapi tanpa hasil, sehingga Kuijt setidaknya untuk sementara bertanggung jawab atas tim utama.

Kuijt sedang mempersiapkan tim utama untuk pertandingan liga terdekat, Senin mendatang tandang ke Gaziantep.