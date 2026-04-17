Fenerbahçe mengalami pukulan telak pada menit ke-98 dalam persaingan perebutan gelar dengan Galatasaray

Fenerbahçe kehilangan poin berharga pada Jumat dalam perebutan gelar juara liga Turki. Tim peringkat kedua itu tampaknya akan mengambil alih posisi puncak dari Galatasaray, namun Rizespor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir.

Tim tuan rumah gagal membuat perbedaan di babak pertama. Tugas mereka semakin berat ketika Rizespor memecah kebuntuan dua menit setelah babak kedua dimulai. Ali Sowe mengantisipasi umpan terukur dan kemudian mencetak gol dengan sempurna.

Rizespor juga mengalami kemalangan, karena Samet Akaydin menerima kartu kuning keduanya setelah melakukan pelanggaran keras saat pertandingan tersisa 20 menit. Tak lama kemudian, semua orang di Fenerbahçe menuntut penalti setelah terjadi tekel di kotak penalti, namun wasit tidak menunjuk titik putih.

Beberapa menit kemudian, setelah pengecekan VAR, penalti akhirnya diberikan kepada Fenerbahçe. Talisca memanfaatkan peluang emas itu dari titik penalti, sehingga harapan kembali muncul di kalangan pendukung tim peringkat dua di Turki. Lagi pula, masih ada sepuluh menit tersisa.

Kembalinya Fenerbahçe menjadi lengkap ketika Kerem Aktürkoğlu mencetak gol 2-1 pada menit ke-86. Pesta besar di tribun dan di kalangan para penggemar Fenerbahçe menyadari bahwa tiga poin yang sangat penting akan diraih.

Namun, semuanya berantakan pada menit ke-98: Modibo Sagnan mencetak gol indah dengan sundulan dari tendangan bebas, yang masuk ke gawang Rizespor, sementara kiper Ederson gagal menghalau bola. Tim peringkat kedua kini mengoleksi 67 poin, dengan kesadaran bahwa pemuncak klasemen Galatasaray (68 poin) akan semakin menjauh jika menang atas Genclerbirligi.