Fenerbahçe memastikan kemenangan dalam laga yang penuh ketegangan melawan Besiktas di menit-menit akhir

Pertandingan yang sangat seru antara Fenerbahçe dan Besiktas akhirnya berakhir dengan kemenangan tipis bagi Fenerbahçe (1-0). Dengan hasil ini, Fenerbahçe memanfaatkan kekalahan pesaingnya, Galatasaray, pada awal pekan ini.

Pertandingan baru berjalan beberapa detik ketika tim tuan rumah sudah mendapat peluang besar untuk membuka skor. Dorgeles Nene berhasil mengelabui pertahanan lawan dengan gerakan cerdik, namun upayanya akhirnya melebar dari gawang Ersin Destanoğlu.

Besiktas juga mendapat peluang besar untuk mencetak gol pembuka. Hyeon-gyu Oh nyaris mencetak gol melalui sundulan indah dari umpan silang Orkun Kökçü, dan Václav Černý pun gagal memanfaatkan bola rebound.

Kedua tim masih beberapa kali mengancam di babak pertama, antara lain melalui Talisca dengan tendangan bebas dan Kökçü di sisi lain dengan tendangan jarak jauh yang bagus, yang masih bisa ditepis Ederson tepat di atas gawangnya.

Mattéo Guendouzi juga sempat mengancam dari sayap kiri sebelum jeda, namun umpan silangnya tak menemukan rekan setim, sehingga Besiktas bisa menghalau bola dan bahaya pun sirna. Kedua tim memasuki jeda tanpa gol.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, Fenerbahçe kembali nyaris mencetak gol pembuka melalui tendangan jarak jauh Guendouzi. Dari tendangan sudut yang mengikuti, tim tuan rumah mengira akan mencetak gol 1-0, namun tendangan sudut yang diambil pendek, yang disundul masuk ke gawang sendiri oleh bek Besiktas Gökhan Sazdağı, akhirnya dianulir karena offside.

Meskipun tidak ada gol yang tercipta dalam waktu yang lama, pertandingan ini tetap menarik, sebagian karena rivalitas di antara keduanya. Sebagai contoh, Fenerbahçe gagal memanfaatkan kesalahan besar di pertahanan Besiktas melalui Sidiki Chérif.

Mungkin peluang terbesar di babak kedua—hingga saat itu—datang dari Kerem Aktürkoğlu, yang dalam situasi satu lawan satu yang sangat menjanjikan harus berhadapan dengan kiper Destanoğlu. Kiper tersebut dengan gemilang menjaga gawangnya tetap bersih dan dengan demikian tampil sebagai bintang lapangan.

Tak lama kemudian, kiper tersebut kembali menonjol. Sekali lagi Aktürkoğlu melaju dan memberikan umpan cerdik kepada Chérif, yang tendangannya kembali berhasil dihalau dengan gemilang.

Di menit-menit akhir, Nene dijatuhkan dengan keras di tepi kotak penalti oleh Emmanuel Agbadou, setelah itu wasit menunjuk titik putih dan Aktürkoğlu mencetak gol penentu kemenangan dari jarak sebelas meter.