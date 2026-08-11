Fenerbahce kembali menang atas Sturm Graz dan melaju ke play-off Liga Champions

Fenerbahçe lolos ke babak play-off Liga Champions. Si Kenari Kuning setelah leg pertama di Istanbul (2-0) juga terlalu tangguh bagi Sturm Graz di Austria: 0-1. Anderson Talisca menuntaskan penalti usai jeda untuk Fenerbahçe, yang akan menghadapi Olympique Lyon atau Sparta Praha di play-off.

Fenerbahçe jauh lebih kuat daripada Sturm di Turki, tetapi gagal menuntaskan duel dua leg lebih awal karena 'hanya' menang 2-0. Sturm karena itu masih menyimpan harapan, tetapi juga gagal mencetak gol di stadion mereka sendiri.

Fenerbahçe melanjutkan laga leg kedua dengan apa yang sudah mereka mulai di Istanbul: menciptakan peluang. Kiper Sturm Daniil Khudyakov misalnya harus melakukan penyelamatan atas tembakan Talisca ke tiang dekat.

Di kubu Fenerbahçe, tempat Nathan Aké membentuk duet bek tengah bersama Milan Skriniar, selain Talisca, Mason Greenwood juga beberapa kali menghadirkan ancaman. Berbeda dengan pekan lalu, ketika ia mencetak satu gol, pada Selasa ini tidak ada gol yang lahir darinya.

Di pertengahan babak kedua, bek Sturm Peter Petrovic terlambat melakukan intervensi terhadap Talisca, yang dijatuhkan dan beberapa saat kemudian mengeksekusi sendiri penalti yang diberikan: 0-1.

Jacob-Peter Hödl menyia-nyiakan peluang tembak yang bagus seperempat jam sebelum waktu normal usai dan dengan itu ketegangan dalam duel dua leg ini pun benar-benar hilang. Fenerbahçe gagal memperlebar keunggulan menjadi 0-2, tetapi itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi mereka.

Skor tetap 0-1 dan dengan demikian tim asuhan pelatih Ismail Kartal bisa bersiap untuk play-off di Republik Ceko atau Prancis.



