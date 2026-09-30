Wali Kota Amsterdam Femke Halsema memainkan peran besar dalam keputusan otoritas setempat (pemerintah kota, kepolisian, dan kejaksaan) untuk melarang fan Hapoel Beer Sheva hadir pada laga Liga Europa melawan AZ pada 15 Oktober. De Telegraaf menulis bahwa Halsema menekan koleganya, Anja Schouten (Alkmaar), 'di bawah tekanan berat' untuk melarang fan Israel tersebut.

AZ sebelumnya pada hari yang sama mengumumkan bahwa otoritas setempat mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan keamanan publik untuk tidak mengizinkan fan Hapoel hadir. "AZ memahami bahwa pertandingan ini memunculkan beragam reaksi dan pandangan di tengah masyarakat serta menghormati bahwa orang-orang memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini," tulis klub.

"Namun tanggung jawab kami adalah menyelenggarakan pertandingan yang aman dan bertanggung jawab dalam kerangka yang telah ditetapkan UEFA dan otoritas yang berwenang," demikian pernyataan AZ.

Wali Kota Alkmaar Schouten hingga pekan lalu masih berencana menyambut fan Hapoel di kotanya. Alkmaar pun memberi tahu pemerintah kota Amsterdam bahwa tidak ada alasan langsung untuk melarang para fan tersebut.

"Itu menimbulkan 'keheranan, tetapi terutama juga kekhawatiran' di pihak Amsterdam, yang sejak 11 September telah menyampaikan 'informasi, sinyal, pengalaman, risiko, dan risiko yang dapat dibayangkan bagi Amsterdam' kepada Alkmaar," tulis De Telegraaf.

Halsema langsung khawatir akan terulangnya 'perburuan Yahudi' pada 2024, ketika sejumlah pendukung Maccabi Tel Aviv diserang di pusat kota Amsterdam setelah laga Eropa melawan Ajax.

Meski pertandingan dimainkan di Alkmaar, Halsema khawatir fan Hapoel akan menginap di Amsterdam. Karena itu, ia ingin segera duduk bersama otoritas setempat Alkmaar, dan dari pertemuan pada Senin itu kini terungkap bahwa fan Hapoel tetap tidak diterima.

Seorang juru bicara Schouten mengatakan: "Kami sudah lama berpegang pada rencana memainkan pertandingan ini dengan suporter tim tamu. Berdasarkan informasi dari UEFA, AZ, dan Hapoel, kami pikir itu bisa kami atur."

"Sebagian juga karena permintaan mendesak dari otoritas setempat Amsterdam, kami akhirnya memutuskan untuk melarang suporter tim tamu," kata Schouten. Keputusan itu mendapat kritik keras dari Centraal Joods Overleg (CJO).

"Pelajaran yang diambil Alkmaar dari situ: kalau begitu tidak usah ada suporter Israel," tulis CJO. "Pelajaran yang seharusnya diambil adalah bahwa pemerintah kali ini memang bertindak tepat waktu terhadap pihak yang mengancam. Korban saat itu kini justru dijadikan sebagai risikonya."

"Kami memahami perasaan itu," respons juru bicara Schouten soal hal tersebut kepada De Telegraaf. "Kami sebenarnya paling ingin menerima suporter Hapoel. Namun kami tetap harus bisa menjamin keselamatan pemain dan suporter.”



