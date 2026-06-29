Felix: Laga melawan Kroasia adalah masalah hidup dan mati... dan kerja sama saya dengan Ronaldo sangat sempurna

Pemain asal Portugal João Félix, yang membela Al-Nassr dari Arab Saudi, menegaskan keyakinan penuh timnas negaranya untuk meraih kemenangan atas Kroasia dan melaju ke babak selanjutnya di putaran final Piala Dunia, sambil menekankan bahwa "satu-satunya hal yang bisa saya janjikan adalah kerja keras dan komitmen".

Pernyataan bintang Portugal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di tempat tinggal delegasi Portugal di “Palm Beach Gardens” di utara Miami, dua hari sebelum berangkat ke Toronto untuk menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar, setelah berhasil memenangkan kepercayaan pelatih Roberto Martínez dan menjadi starter dalam dua pertandingan terakhir di Piala Dunia dengan menampilkan performa yang baik di sayap kiri lini serang Portugal.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Félix mengomentari pertandingan melawan Kroasia dengan mengatakan: "Kami mengenal Kroasia dengan baik, karena kami sudah beberapa kali bermain melawan mereka, dan kami tahu persis apa yang harus kami lakukan. Bahkan, ini merupakan keuntungan bagi kami karena kami sudah terbiasa melihat cara mereka bermain, dan ini soal menganalisis lawan serta memanfaatkannya semaksimal mungkin."

Dia menambahkan: “Kami sering bermain melawan mereka, dan ini merupakan keunggulan bagi kami karena kami tahu gaya permainan mereka serta kelebihan dan kelemahan mereka. Intinya adalah menganalisis hal itu dan memanfaatkannya. Kami pernah mengalahkan Kroasia dan memiliki lebih banyak kemenangan atas mereka; ini memang keunggulan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk lengah. Sebaliknya, kami harus menghadapi pertandingan ini dengan serius dan profesional karena kami memahami sifat pertandingan-pertandingan seperti ini.”

Pemain Al-Nassr asal Saudi Arabia itu menekankan sifat pertandingan babak gugur, seraya mengatakan: “Karena ini adalah pertandingan sistem gugur, keraguan selalu ada; semuanya bergantung pada menang atau kalah, dan itulah yang dimaksud pelatih. Oleh karena itu, kita harus sangat waspada karena setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Situasi saat ini adalah hidup atau mati, dan kita harus lebih baik dari lawan kita.”

Mengenai pujian yang diterimanya, Félix menambahkan: “Saya tidak suka terlalu banyak berbicara tentang diri saya sendiri, tetapi menyenangkan mendengar pujian dari orang-orang terdekat yang saya hargai; hal ini selalu menyenangkan dan saya bersyukur karenanya.”

Bintang asal Portugal itu memuji duetnya dengan Cristiano Ronaldo, sambil berkata: “Bermain bersama selama satu tahun penuh adalah waktu yang lama, yang membuatmu mengenal rekan setimmu dengan baik dan memahami apa yang dia butuhkan serta apa yang dia sukai. Saya rasa kami adalah duet yang hebat; dia tahu di mana saya suka menerima bola dan sebaliknya, dan ini menjadi keunggulan bagi kami di mana pun kami bermain.”

Félix menanggapi hasil imbang Portugal dalam dua pertandingan fase grup, dengan mengatakan: “Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan adalah kerja keras dan komitmen, dan saya meminta semua orang untuk tetap tenang. Fakta bahwa kami bermain imbang dalam dua pertandingan tidak berarti kepercayaan diri kami menurun. Ini adalah Piala Dunia dan semua orang perlu tetap tenang, dan kami sangat yakin bahwa kami akan mengalahkan Kroasia.”

Komentar pemain Portugal tersebut mengenai pergantian susunan pemain inti setelah pertandingan melawan Uzbekistan pun jelas, di mana ia mengatakan: “Keputusan ada di tangan pelatih. Ada perubahan antara babak pertama dan kedua, dan tampaknya semuanya berjalan lancar. Saya tidak berpikir kami bermain buruk, tetapi pelatihlah yang mengambil keputusan akhir. Para pemain yang turun ke lapangan memberikan kontribusi besar, dan jika pemain lain masuk ke susunan pemain inti, dia akan memberikan kontribusi yang sama. Inilah mentalitas yang harus dimiliki oleh semua orang".