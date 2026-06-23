Felix: Inilah rahasia kerja sama yang harmonis dengan Ronaldo... dan kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan Piala Dunia

João Félix, gelandang Portugal, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan telak yang diraih timnas negaranya atas Uzbekistan dengan skor 5-0, pada Selasa malam ini, dalam laga putaran kedua fase grup Piala Dunia.

Portugal meraih kemenangan pertamanya di turnamen ini, setelah sebelumnya tergelincir pada putaran pertama dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo. Pertandingan hari ini menampilkan penampilan gemilang bintang Cristiano Ronaldo yang mencetak dua gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal di Piala Dunia.

Setelah pertandingan, saat ditanya oleh jaringan “Sport TV” apakah penampilan ini merupakan penampilan terbaik Portugal, Félix menjawab: "Ya, kami bermain dengan baik; kami melakukan penyesuaian pada beberapa aspek taktis yang membuat perbedaan hari ini. Kami memiliki lebih banyak pemain di antara lini, dan kami mampu menyerang dari sayap maupun dari tengah serta menciptakan peluang melalui kedua cara tersebut, dan saya rasa itulah kunci pertandingan ini."

Mengenai kemampuannya bermain dan berposisi di antara lini, bintang Portugal itu menjelaskan: “Inilah posisi di mana saya merasa paling nyaman dan mampu memberikan kontribusi sebesar mungkin. Bermain tepat di garis pertahanan lawan bukanlah gaya saya; saya lebih suka berada di antara lini, bergerak bebas, memberikan umpan-umpan kunci, dan melakukan pertukaran bola. Saya berada di posisi yang diminta pelatih; saya, Bruno, dan João sering berada di antara lini, dan ketika bola sampai kepada kami, kami menjadi ancaman besar. Ini soal konsistensi, menerapkan apa yang diminta pelatih, dan mengikuti rencana, dan saat itu semuanya akan berjalan lancar.”

Mengenai seberapa baik chemistry dan kerja samanya di lini serang saat bermain bersama kapten Ronaldo, Félix berkomentar: “Kami telah menghabiskan sepanjang tahun ini untuk saling berkoordinasi; dia tahu pergerakan saya, dan saya tahu pergerakannya, jadi sangat mudah bagi kami untuk bersinergi dan membentuk duet yang saling memahami. Kehadiran pemain-pemain di sekelilingnya memudahkan proses melakukan umpan dan kombinasi cepat, dan fokus kami selalu tertuju pada kedekatan satu sama lain untuk menerapkan gaya permainan kami.”

Saat ditanya mengenai reaksi tim nasional setelah tersandung di babak pertama, ia mengatakan: “Sangat penting bagi kami untuk menang, dan menang dengan skor yang meyakinkan, karena hal ini memberi kami banyak kepercayaan diri. Kami semua bermain dengan sangat baik, dan tim menunjukkan semangat juang yang luar biasa; dari segi taktik, lawan tidak berhasil menciptakan ancaman besar bagi kami.”

Adapun mengenai pertandingan berikutnya dan kemampuan untuk mengalahkan Kolombia guna mengakhiri babak penyisihan grup di posisi pertama, Felix menegaskan: “Selalu penting untuk mengakhiri babak ini di puncak klasemen, dan mengalahkan Kolombia yang merupakan tim yang tangguh. Kami pergi ke sana untuk menang, bukan untuk bermain defensif; kami akan tampil dengan gaya permainan kami yang biasa dan mengamankan posisi pertama.”

Di akhir pernyataannya, menanggapi pertanyaan apakah suporter Portugal kini bisa bermimpi meraih gelar juara Piala Dunia, Félix menyimpulkan: “Itu tentu saja impian semua orang. Kami akan menghadapi turnamen ini selangkah demi selangkah dan pertandingan demi pertandingan; sekarang saatnya beristirahat, lalu memikirkan pertandingan melawan Kolombia, dan setelah itu kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi kami akan melakukan segala daya upaya untuk memenangkan Piala Dunia.”