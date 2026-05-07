Federico Valverde menceritakan bagaimana ia mengalami luka di kepala saat berselisih dengan Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde telah menanggapi kabar seputar perselisihan antara dirinya dan rekan setimnya, Aurélien Tchouaméni. Menurut media Spanyol, keduanya terlibat pertengkaran baik pada hari Rabu maupun Kamis, dan akibatnya Valverde bahkan dilarikan ke rumah sakit pada hari Kamis dengan luka di kepala.

Di Instagram, Valverde kini menanggapi insiden tersebut. “Kemarin terjadi insiden dengan seorang rekan setim selama latihan. Kelelahan akibat semua pertandingan dan rasa frustrasi membuat semuanya tampak di luar proporsi.”

“Di ruang ganti yang normal, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Biasanya, hal-hal tersebut diselesaikan secara internal, tanpa diketahui oleh dunia luar. Jelas ada seseorang yang menyebarkan rumor di sini, dan dengan musim tanpa gelar, di mana Real Madrid selalu berada di bawah sorotan, segala sesuatu dibuat lebih besar dari yang sebenarnya.”

“Hari ini kami kembali mengalami perbedaan pendapat. Selama pertengkaran, saya secara tidak sengaja menyenggol sebuah meja. Akibatnya, ada luka kecil di dahi saya, sehingga saya harus pergi ke rumah sakit sebentar untuk pemeriksaan. Rekan setim saya tidak pernah memukul saya, dan saya juga tidak memukulnya. Meskipun saya mengerti bahwa bagi kalian lebih mudah untuk berpikir bahwa kami berkelahi atau bahwa itu disengaja. Tapi itu tidak benar.”

“Saya merasa bahwa kemarahan saya atas situasi ini, frustrasi saya melihat beberapa dari kami yang berjuang untuk melewati fase akhir musim ini, sementara kami memberikan segalanya, telah mendorong saya untuk bertengkar dengan seorang rekan setim.”

“Saya minta maaf. Saya sangat menyesal, karena ini menyakitkan bagi saya. Apa yang kita alami ini menyakitkan. Real Madrid adalah salah satu hal terpenting dalam hidup saya, dan saya tidak bisa bersikap acuh tak acuh terhadapnya.”

“Akibatnya, berbagai hal menumpuk hingga memicu pertengkaran yang tak bermakna, yang merusak citra saya dan membuka peluang bagi keraguan, sehingga mereka akan mengada-ada cerita, menyebarkan fitnah, dan memperparah situasi yang sudah buruk. Saya yakin bahwa perbedaan pendapat apa pun yang kami miliki di luar lapangan akan sirna begitu kami berada di lapangan. Dan jika saya harus membelanya di dalam stadion, saya akan menjadi orang pertama yang melakukannya.”

“Saya tidak berencana untuk angkat bicara sebelum akhir musim. Kami tersingkir dari Liga Champions, dan saya menahan amarah serta kekecewaan saya untuk diri sendiri. Kami telah menyia-nyiakan satu tahun lagi, dan saya tidak dalam posisi untuk mengunggah di media sosial. Satu-satunya wajah yang harus saya tunjukkan harus saya perlihatkan di lapangan, dan saya merasa telah melakukannya.”

“Itulah mengapa saya adalah orang yang paling kecewa dengan situasi ini, yang membuat saya tidak bisa bermain di pertandingan mendatang (melawan FC Barcelona, red.) karena keputusan medis. Saya selalu memberikan segalanya, sampai batas maksimal, dan hal ini lebih menyakitkan bagi saya daripada siapa pun karena tidak bisa melakukannya sekarang. Saya siap mendukung klub dan rekan-rekan setim saya untuk bekerja sama dalam setiap keputusan yang mereka anggap perlu. Terima kasih.”