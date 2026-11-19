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Di usia 29 tahun, berapa musim lagi yang rela dikorbankan Federico Chiesa? Setelah menghabiskan seluruh musim 2025-26 Liverpool di bangku cadangan dan tribune, musim ini pun dimulai dengan pola serupa: sejauh ini, pemain kelahiran 1997 itu baru tampil sekali selama 2 menit. Secara keseluruhan, sejak musim panas 2024 Chiesa hanya mendapat 51 kesempatan bermain singkat bersama The Reds, dengan torehan 5 gol.

Sedikit, terlalu sedikit. Apalagi jika mengingat Chiesa yang begitu eksplosif sebelum cedera parah pada Januari 2022, yang memengaruhi kariernya. Namun, jumlah itu juga terlalu sedikit bagi Chiesa setelah cedera. Terlepas dari kekhawatiran akan kambuhnya cedera, yang turut mengakhiri kiprahnya bersama timnas Italia, ia bisa (dan seharusnya) berharap mendapat lebih banyak kesempatan.

Setiap tahun, baik pada bursa transfer musim panas maupun musim dingin, kemungkinan Chiesa kembali ke Serie A selalu dibicarakan. Musim ini pun tak terkecuali, seiring mendekatnya bursa transfer musim dingin. Sejauh ini, ada dua hambatan utama bagi mantan pemain Juventus dan Fiorentina itu untuk kembali ke Serie A: biaya transfer (Liverpool meminta 15 juta untuk melepasnya secara permanen, setelah mengeluarkan 12,5 juta pada 2024, dan tidak membuka opsi peminjaman) serta gaji. Di Anfield, Chiesa menerima gaji 7,5 juta per musim, angka yang tak bisa ditawarkan klub mana pun di Italia. Untuk pemain berusia 29 tahun, angka-angka tersebut jelas di luar jangkauan sepakbola Italia pada 2026.

Yang berbeda tahun ini adalah kontraknya dengan Liverpool semakin mendekati akhir (30 Juni 2028), sehingga situasinya bisa berubah, baik terkait biaya transfer (atau kemungkinan Liverpool bersedia meminjamkannya) maupun gaji. Chiesa mungkin lebih bersedia membagi jumlah yang saat ini ia terima ke dalam dua musim atau lebih (kontrak tiga tahun senilai 4 juta per musim bisa menjadi opsi).

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Dengan kondisi tersebut, klub mana saja yang mungkin tertarik kepada Chiesa? Peminatnya tidak sedikit, baik dari kelompok teratas maupun kelompok kedua. Ada Inter, AC Milan, Napoli dan Roma, tanpa mengesampingkan Como serta Lazio. Juventus tampaknya tidak termasuk, karena mereka memiliki banyak pilihan di posisi penyerang sayap, terlepas dari masalah cedera.

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Pernyataan terakhir Chiesa soal kemungkinan kembali ke Italia disampaikan pada musim panas lalu, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport: "Apakah Italia sudah menjadi bab yang tertutup? Tidak, saya ingin kembali menjadi pemain penting, tetapi untuk itu saya harus bermain lebih dari seribu menit per musim di klub saya. Jika bermain sesedikit ini, saya tidak akan bisa ke mana-mana. Saya ingin kembali ke Italia, Juve ada di hati saya".

Chiesa menambahkan: "Apakah Como sebuah kemungkinan? Saya terbuka untuk apa pun, yang penting bisa bermain. Saya tidak merasa berhak mengatakan bahwa saya harus menjadi starter. Saya siap bersaing memperebutkan tempat, di mana pun. Fabregas adalah pelatih top, tak seorang pun menyangka Como bisa seperti ini: tim yang juga enak ditonton. Namun, saya kecewa Juve gagal tampil di Liga Champions".

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Selain kembali ke Italia, Chiesa bisa saja bertahan di Liverpool atau dipinjamkan ke klub papan tengah hingga bawah Premier League. Kemungkinan terakhir yang tak boleh dikesampingkan adalah kepindahan ke Arab Saudi, opsi yang bisa memenuhi kebutuhan gajinya sekaligus memberinya kesempatan untuk akhirnya kembali bermain secara reguler dalam kompetisi sepakbola dengan tekanan yang tidak terlalu besar.