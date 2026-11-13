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Federasi sepak bola Spanyol menjatuhkan skorsing 12 pertandingan kepada Jesús Owono atas pelanggarannya terhadap Jesús de Miguel yang mengakibatkan penyerang Spanyol itu meninggal dunia.

Pada Senin, 2 November, insiden terjadi menjelang akhir laga LaLiga 2 antara Tenerife dan Andorra.

Kedua tim masing-masing sudah mendapat satu kartu merah dan skor masih 2-2 ketika insiden terjadi pada menit ketujuh masa tambahan waktu. De Miguel mengejar umpan lambung ke depan, sementara kiper Andorra, Jesús Owono, keluar dari gawangnya.

Karena berada di sekitar garis tengah lapangan, Owono tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Ia pun berusaha menendang bola untuk menjauhkannya, tetapi kakinya juga mengenai kepala De Miguel yang berusia 30 tahun dengan sangat keras.

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Setelah mendapat perawatan selama beberapa menit, De Miguel dibawa keluar lapangan dengan tandu lalu dilarikan ke rumah sakit. Media Spanyol melaporkan bahwa De Miguel juga mengalami henti jantung. Detak jantungnya kembali setelah dilakukan resusitasi.

Pada Senin malam, kondisi De Miguel tampak mulai stabil. Namun, Selasa pagi, Tenerife mengumumkan bahwa kondisinya memburuk. Tak lama kemudian, penyerang Spanyol itu meninggal dunia akibat pelanggaran tersebut.

Federasi sepak bola Spanyol kini menskors Owono selama 12 pertandingan. Itu merupakan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan federasi untuk sebuah pelanggaran. Polisi masih menyelidiki apakah Owono juga dapat dituntut secara pidana.

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Owono mengeluarkan pernyataan pada Rabu pekan lalu. "Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya. Saya kesulitan menemukan kata-kata yang tepat dan sangat sulit bagi saya untuk memahami apa yang telah terjadi. Saya merasakan kepedihan yang luar biasa atas kepergian Jesús. Pikiran saya bersama dia, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya."

"Saya tahu banyak hal akan dibahas. Saya akan menghadapi apa pun yang datang dengan rasa hormat sebesar-besarnya. Saat ini, sejujurnya saya tidak bisa memikirkan hal lain selain Jesús dan rasa sakit yang kita semua rasakan. Beristirahatlah dengan tenang, Jesús."