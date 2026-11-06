Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan perubahan jadwal undian babak kedua turnamen Copa del Rey, setelah diputuskan akan digelar pada 23 November ini, tepat pukul 13.00 siang, menggantikan jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 16 November.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", keputusan ini berkaitan langsung dengan penataan ulang jadwal kompetisi, setelah federasi terpaksa menunda sejumlah pertandingan di ajang Copa del Rey dan Copa de la Reina.

Penundaan tersebut memaksa Federasi Spanyol untuk menata ulang jadwal kompetisi Piala, serta mencari jadwal baru untuk menggelar pertandingan-pertandingan yang ditunda, dengan sebagian laga tersebut akan dimainkan dalam beberapa pekan mendatang.

Di tengah perkembangan ini, Federasi Spanyol memutuskan untuk menunda langkah berikutnya dari turnamen, demi memastikan seluruh babak yang terdampak penundaan telah tuntas, dan mengetahui secara pasti tim-tim yang akan ikut serta dalam undian.

Dengan demikian, klub-klub yang lolos harus menunggu satu pekan tambahan untuk mengetahui lawan mereka di babak ini, yang akan digelar dengan sistem satu pertandingan tanpa laga pergi dan pulang.

Perubahan yang diumumkan Federasi Sepak Bola Spanyol juga meluas hingga mencakup turnamen Copa de la Reina wanita "Iberdrola", di mana diputuskan undian babak 16 besar akan dilaksanakan pada 26 November ini, tepat pukul 16.30 sore.

Pada saat yang sama, kompetisi Piala akan dilanjutkan pekan depan, dengan menggelar pertandingan-pertandingan yang sebelumnya ditunda.