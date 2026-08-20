Federasi Sepak Bola Spanyol mengakhiri perdebatan mengenai masa depan pelatihnya yang meraih gelar Piala Dunia, dan secara resmi mengumumkan dimulainya negosiasi perpanjangan kontrak Luis de la Fuente untuk jangka panjang ke depan.

Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzán, menegaskan dalam pernyataan kepada radio RNE bahwa dirinya memang tengah berupaya memperpanjang kontrak sang pelatih yang saat ini berakhir pada 2028, agar berlanjut "hingga setelah tahun 2030".

Louzán berkata: "Kami memang sedang berupaya memperpanjang kontrak Luis de la Fuente, yang saat ini berakhir pada 2028, hingga setelah tahun 2030 atau di sekitar tahun tersebut. Saya rasa Luis pantas mendapatkannya, dan ketika saya menjabat, kami harus segera memperbarui kontraknya karena ia telah membawa kami meraih kesuksesan ini bersama seluruh timnya, dan kini ia harus menjadi bagian dari proyek jangka panjang."

Louzán memuji sosok pelatih yang paling banyak meraih gelar dalam sejarah sepak bola Spanyol di seluruh kategorinya, dengan mengatakan: "Kesederhanaan Luis de la Fuente dan etos kerjanya yang tinggi adalah yang membawa kami meraih kesuksesan ini, bersama sekelompok pemain yang tak terlupakan di tim yang mewakili Spanyol ini."

Final 2030 harus digelar di Spanyol

Dalam isu lain, Louzán menyampaikan pesan tegas terkait final Piala Dunia 2030 yang akan digelar bersama oleh Spanyol, Portugal, dan Maroko, di mana ia menegaskan bahwa menggelar final di luar Spanyol merupakan hal yang tidak masuk akal.

Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu berkata: "Tidak masuk akal jika negara lain selain Spanyol yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia besar ini. Spanyol memiliki segala niat sebagaimana seharusnya, karena Spanyol telah menjadi pelopor sejak awal bersama Portugal, dan kami memiliki 55% bobot Piala Dunia ini."

Ia menambahkan dengan penuh keyakinan setelah Spanyol meraih gelar Piala Dunia putra dan putri: "Kalian tahu apa arti Spanyol di dunia, dan hasil apa pun selain kemenangan Spanyol di final akan sulit dipahami."

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