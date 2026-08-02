Federasi Sepakbola Yordania Merilis Pernyataan Resmi Terkait Badou Zaki

Federasi Sepakbola Yordania merilis pernyataan resmi pada hari Minggu ini terkait pelatih asal Maroko Badou Zaki, direktur teknik baru Yordania.

Dewan direksi Federasi Sepakbola Yordania, yang dipimpin oleh Pangeran Ali bin Al-Hussein, telah memutuskan menunjuk pelatih asal Maroko Badou Zaki sebagai pelatih tim nasional senior dengan kontrak berdurasi satu tahun, untuk memimpin Yordania pada ajang-ajang mendatang, menggantikan rekan senegaranya Jamal Sellami.

Federasi menyatakan dalam pernyataannya: "Federasi Sepakbola Yordania akan menggelar konferensi pers pada pukul dua belas siang hari Kamis 6 Agustus di markasnya, untuk memperkenalkan pelatih tim nasional senior, Badou Zaki asal Maroko, serta membahas gambaran tahap mendatang bagi Yordania".

Federasi melanjutkan: "Federasi mengundang perwakilan media yang terakreditasi untuk menghadiri acara pengenalan dan meliput konferensi pers tersebut".

Zaki memiliki rekam jejak gemilang sebagai pemain dan pelatih, di mana ia membawa timnas Maroko meraih pencapaian bersejarah di putaran final Piala Dunia 1986 di Meksiko, dengan mencapai babak 16 besar. Ia juga dinobatkan sebagai peraih penghargaan pemain terbaik di Afrika pada tahun 1986, serta menampilkan perjalanan karier yang istimewa bersama klub Spanyol Real Mallorca.

Di sisi kepelatihan, Zaki membawa timnas Maroko ke final Piala Afrika tahun 2004, serta menangani sejumlah klub dan tim nasional, yang paling menonjol di antaranya Wydad Athletic, FUS Rabat, Kawkab Marrakech, dan Ittihad Tanger, di samping timnas Sudan dan Niger.